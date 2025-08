Amelia Bono presume de abdominales con minifalda vaquera y el sombrero más estiloso del verano

A estas alturas del verano toda la inspiración que podamos conseguir para innovar en nuestros estilismos vacacionales es poca. Y es que con el paso de los días se nos van acabando las ideas para crear looks que funcionen igual de bien para la playa como la piscina y que sean tan favorecedores como estilosos, por eso no hemos podido pasar por alto una de las últimas apuestas de la influencer madrileña en este primer fin de semana de agosto.

Amelia Bono, siempre impecable a la hora de vestir con ese aire desenfadado y natural que tanto engancha, ha compartido en sus redes un outfit de esos que lo tienen todo: frescura, comodidad y un punto sexy que no pasa desapercibido.Un total look de Zara protagonizado por básicos de verano como la minifalda vaquera y el top tipo bikini que ella ha sabido reinterpretar con mucha gracia y estilo, sumándole ese gesto maestro que transforma cualquier conjunto en una propuesta con rollazo: un sombrero de ala ancha de inspiración setentera que es pura actitud y protección solar en clave trendy.

El look más relajado de Amelia Bono para triunfar en la playa y en la piscina

En uno de sus últimos stories en Instagram compartía ese outfit que nos gustaría definir como el uniforme vacacional más sencillo y acertado de agosto, Amelia combina un top de escote 'balconette' en azul intenso con una minifalda vaquera desflecada, una de las prendas más vistas este verano por su versatilidad y efecto rejuvenecedor. El conjunto, que deja el abdomen completamente al descubierto, realza aún más su figura tonificada y ese bronceado envidiable que muchas buscamos en vacaciones. Para completar el look, añade un sombrero de ala ancha estructurado con franjas en tonos pastel que aporta ese toque chic y práctico a partes iguales, y lo acompaña de un bolso shopper en tonos neón con el que añade un contraste divertido y muy tendencia. Todo firmado por Zara y perfecto para esos días de playa en los que el estilo no se toma vacaciones.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

Con este estilismo, Amelia Bono no solo demuestra que sabe cómo presumir de abdominales sin perder ese toque relajado tan suyo, sino que vuelve a consolidarse como una de las influencers más inspiradoras del panorama nacional. Capaz de crear combinaciones ganadoras a partir de prendas low cost y convertir un sencillo look playero en una declaración de intenciones. Su dominio del casual chic es innegable, y su habilidad para mezclar tendencias con básicos no deja de sumar adeptas cada temporada. Incluso en plena ola de calor, Amelia sigue siendo ese referente que muchas seguimos para vestir bien sin esfuerzo. Y sí, este look de agosto es otra prueba más.