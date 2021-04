El Madrid de Edmundo Bal: “A Pablo Iglesias le recomendaría que leyera a Chaves Nogales”

Nacido en 1967 en Huelva, Edmundo Bal llegó a Madrid en 1998. Recuerda su estancia «en un barrio residencial que aún estaba por construir y en el que tenías que coger el coche para todo. Ahora ha cambiado bastante, tenemos supermercados, bares y un centro cultural estupendo», señala. Hoy, el candidato de Cs a la Asamblea vive al lado «de un parquecito donde llevaba a mis niños a los columpios».

El deporte al aire libre es de las pocas cosas que puede permitirse seguir haciendo en campaña. «Correr, hacer ejercicio, hacer elíptica... Tengo el anillo ciclista que rodea Madrid y que pasa justo al lado de mi casa. Es un espacio muy bonito, lleno de árboles, sin coches y en el que te cruzas con gente paseando». Ahora bien: tampoco se priva de «darme una vuelta con la moto y, sobre todo, quedar con mis amigos, tomarme un vino o una caña». Es entonces cuando está cerca de lograrlo: «No hablar de política... aunque a veces es un reto».

Hay una tradición madrileña que ha acabado adoptando, «aunque no soy muy de dulces» y le cuesta «pelearme con mi mujer para cumplirla, porque a ella no le gustan nada: en torno al día de todos los santos siempre compramos huesos de santo y buñuelos; pero las torrijas y el roscón de Reyes... aún no los domino».

El madrileño que más admira es, «sin duda», Enrique Tierno Galván. «Fue quien promovió la cultura en esta ciudad, los conciertos... La gente ya no se acuerda, pero, en toda Europa, se hablaba de Madrid como capital de la cultura».

Por último, ¿qué libros recomendaría a Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso? Al primero, «A sangre y fuego» de Manuel Chaves Nogales, «representante de la ’'tercera España’', una persona que no quiso meterse en ninguno de los dos bandos, ni rojos, ni fachas. Se exilió voluntariamente con su familia a Francia y murió en Inglaterra. Defendió la libertad de prensa, las libertades en general y la concordia. Destaco sobre todo la frase: “Me siento orgulloso de haber hecho méritos para que me fusilen los dos bandos”. Eso es muy de centro. Unos te llaman traidor cuando votas con el PSOE, otros facha cuando votas con el PP».

En cuanto a la presidenta, le sugeriría un libro escrito por el diputado de Cs, «mi amigo Guillermo Díaz». Su título, «Grandes batallas en la pantalla». «Muestra cómo son las grandes batallas de la historia en la pantalla de cine, pero luego indica cómo debieron ser en realidad. Es precisamente la desconexión que existe entre el marketing político y lo que sucede en realidad: porque el Gobierno regional ha sido un Gobierno de éxito gracias a Cs. Creo que ese contraste le vendría muy bien leérselo. estoy seguro de que lo va a disfrutar mucho.