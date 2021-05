Veto a la Medalla de Oro de Madrid para Carmena

La ex alcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) recibirá la Medalla de Honor de la ciudad este sábado, festividad de San Isidro, aunque con el «no» de los socialistas, reconocimiento con el que también será distinguida la que fuera asimismo primera edil de la capital, Manuela Carmena (Ahora Madrid), en este caso con la abstención y la crítica por parte de Vox.

La actitud del partido de Santiago Abascal se explica, en palabras de su portavoz, Javier Ortega Smith, porque fue «una alcaldesa que creó enfrentamiento y división» al «ofender al jefe del Estado» y fomentar «la okupación y los chiringuitos políticos de su ideología sectaria». El secretario general de Vox también mostró su rechazo a la medalla dedicada al cantante Ramoncín porque, «al margen del nivel artístico, que es discutible», «ha justificado los ataques violentos sufridos por Vox en Vallecas».

Por su parte, el PSOE dijo «no» en la votación de la medalla propuesta para Ana Botella porque no es más que «un atropello institucional», informa Ep.

La oposición a que se premie a Manuela Carmena ha llegado también de manos de un particular, el abogado madrileño Guillermo Rocafort, que ha interpuesto un recurso administrativo contra la distinción basándose en «hechos que son ciertos e incontestables». Según denuncia el letrado, «la alcaldesa ejerció su cargo vulnerando la Ley de Transparencia, como prueban dos sentencias judiciales que son firmes» [Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 28 de Madrid, sentencia nº 178/2018, y Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sección segunda, sentencia número 362/2020], pues se acreditó que Carmena «ocultó deliberadamente información preceptiva sobre su patrimonio financiero durante todo su mandato». En concreto, 430.000 euros «invertidos en fondos de inversión y sociedades de inversión colectiva (SICAV)».

Por este motivo, y tras tener conocimiento de que el Pleno de Madrid le ha otorgado el honor más alto de la ciudad «sin ningún voto en contra», Rocafort interpuso «de forma inmediata el necesario recurso de forma telemática», que «abrirá la vía judicial que sin duda agotará el letrado recurrente». Para el abogado, el de ayer fue «un día triste para la legalidad en Madrid pues jamás dicha ex alcaldesa mereció dicho honor, comportándose de manera tan flagrantemente ilegal en cuanto a la transparencia de su patrimonio financiero millonario». No obstante, Guillermo Rocafort estaría dispuesto a retirar su recurso «si antes de la imposición de la Medalla de Oro, la anterior alcaldesa publicara su patrimonio financiero, dando toda la información que exige la Ley, y no maquillando datos económicos, como si fuéramos estúpidos los madrileños».

El letrado alega «vulneración del artículo 25 del Reglamento para la concesión de distinciones honoríficas» del Ayuntamiento de Madrid, en concreto, «claro demérito» al haber sido la «única alcaldesa de Madrid en no dar transparencia a su patrimonio financiero, y además con dos sentencias judiciales en su contra que son un verdadero escándalo para ella». En su opinión, «con su opacidad ha deshonrado completamente la función pública» del Ayuntamiento de Madrid, «fijando un muy mal precedente, y además carece de los elementos de probidad que exigen semejante concesión, manifestadas en su contumaz opacidad a desvelar lo que la Ley obliga a decir».

A juicio de Rocafort, «hay candidatos mucho más meritorios que la aludida y no se entiende ni se entenderá que el actual Ayuntamiento de Madrid haga un uso tan frívolo de semejante honor en una especie de carrusel consistente en tener que premiar necesariamente a los predecesores en el cargo, sin valorar merecidamente los méritos o deméritos, en este caso, que atesoran».

Las Medallas de Oro en San Isidro se entregarán este año además al presidente del Patronato del Teatro Real, Gregorio Marañón; al escritor Andrés Trapiello, al cantante José Ramón Martínez Márquez, Ramoncín, y a la Fundación José María de Llanos.