El PSOE-M se asoma al abismo electoral de 2023

Es hora de reflexionar. La derrota del 4-M ha dejado un PSOE por reconstruir: sin secretario general de los socialistas, sin Ángel Gabilondo como portavoz en la Asamblea y en manos de una gestora que tomará las riendas del partido hasta casi final de año a la espera de una Ejecutiva que se haga cargo de la nueva etapa del PSOE.

El PSOE-M paga ahora la estrategia electoral diseñada por Moncloa, en la que no ha tenido ningún protagonismo, según reconocen los miembros del propio partido y ahora toca empezar a remar de nuevo con un viento que sopla en contra.

Ya no es el principal grupo de la oposición en la Cámara de Vallecas, un puesto que le ha arrebatado Más Madrid, contra todo pronóstico, y falta un portavoz y un nuevo secretario general en el partido. En los municipios de Madrid, el 4-M ha dejado un escenario con un cambio rotundo de color. Lo que antes era un mapa de gobierno teñido de rojo, ahora se ha tornado en un azul abrumador por el apoyo masivo a Ayuso y solo quedan dos años para la próxima contienda electoral de 2023, en que se celebrarán elecciones autonómicas y municipales. Con este panorama, ¿puede un partido recuperarse en solo dos años del batacazo? «por supuesto que sí, y el ejemplo lo tenemos en el PP y en su historia reciente. Lo del PP es un récord probado. Ayuso en 2019 tuvo 30 diputados y en dos años ha doblado el resultado hasta conseguir 65. Y eso que no es el mejor de la historia del PP, que llegó a tener 72 diputados. Su caso es una demostración empírica de que en dos años es posible cambiar las cosas», explican fuentes del PSOE.

Los socialistas no lo dan todo por perdido y se consuelan pensando que «igual que el PP tuvo unos desastrosos resultados en 2019, ha podido gobernar gracias a un acuerdo de minorías y a la aritmética parlamentaria».

Tampoco quieren admitir que estas elecciones autonómicas puedan interpretarse en clave municipal si pensamos en la cita electoral de 2023.

Mientras, la presidenta de la nueva Comisión Gestora que ha tomado las riendas del PSOE-M, Isaura Leal, ayer envió una carta a los militantes indicando un correo electrónico al que poder dirigirse y hacer llegar ideas, sugerencias y críticas tanto personales como como las que oigan en su entorno. Cree que ahora «hay que construir una propuesta comprometida y sólida que refuerce la credibilidad de nuestro proyecto» y que la clave está en conectar con la ciudadanía. De hecho se prevé abrir la semana que viene una campaña de afiliación.

Para encauzar la nueva situación, la gestora tiene previsto reunirse este lunes con el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

Su idea es establecer un calendario que permita restablecer un grupo solvente que haga una labor de oposición en la Asamblea después de la salida de José Manuel Franco como secretario general de los socialistas madrileños y de Gabilondo como portavoz del PSOE en la Asamblea tras la pérdida de 13 escaños y 275.000 votos. La reunión del lunes tendrá carácter más protocolario. Con posterioridad, se entrará a hacer una valoración y análisis de los resultados para marcar las líneas de trabajo del nuevo en esta legislatura de solo dos años de duración. Muchas de las caras del PSOE de siempre habrán desaparecido. En el camino se han quedado algunos históricos del partido. El PSOE decidió rejuvenecer sus listas y ya no están personas que ocuparon puestos clave en los últimos dos años en la Cámara madrileña. Es el caso de Purificación Causapié, que ni siquiera aparecía en las listas y que, sin embargo, ha estado al frente de una de las áreas de peso para el partido llevando la portavocía de Políticas Sociales.

Tampoco está ya otra de las personas de confianza de Ángel Gabilondo y la voz del PSOE en materia sanitaria durante los peores momentos de la pandemia: José Manuel Freire. Quedó en el puesto 48 de la lista y no ha logrado escaño.

Fuera también han quedado, por figurar en puestos muy bajos de la lista, otros diputados como Carla Antonelli mientras que el histórico Modesto Nolla ni siquiera se incluyó «por razones de partido», aseguran en el PSOE.

Los socialistas dan por hecho que se seguirá el orden de la lista para designar el portavoz del grupo parlamentario y, en este caso, el honor le correspondería a Hana Jalloul, la hasta ahora secretaria de Estado de Migraciones de padre libanés y madre aragonesa y una de las personas de máxima confianza de Sánchez. En su contra tiene que es una completa desconocida, aunque durante la campaña se la trató de lanzar a la arena política madrileña proyectando la idea de que era la Kamala Harris de Gabilondo. El trabajo se centra ahora en analizar qué papel tomará el partido ante una Asamblea que consideran totalmente polarizada. «A nosotros no se nos da bien lo de la confrontación, no nos gustan los macarrismos, parece que el que no vocea no se le hace caso. Nuestra labor será de continuidad con la labor realizada por Gabilondo. Seguiremos trabajando e intentando comunicar mejor nuestro trabajo», aseguran miembros del PSOE consultados por LA RAZÓN.

El lunes se pone en marcha ya la gestora con la idea de restablecer un grupo parlamentario solvente. No obstante, la designación de los miembros será de carácter temporal hasta la próxima celebración del congreso regional que tiene previsto el partido antes de final de año. La nueva ejecutiva que salga del congreso podría designar nuevos componentes del grupo parlamentario y cabría la posibilidad de relegar a los que se elijan hasta el Congreso. La cita más inmediata de los socialistas es el Congreso Federal del PSOE, del que surgirá la nueva dirección del grupo y quien tomará las decisiones definitivas. El Congreso se celebrará el 15 y 16 de octubre. De momento, la idea de la gestora madrileña es tratar de agilizar los plazos y procedimientos para que el congreso madrileño se celebre cuanto antes, incluso a la semana siguiente del Federal, si fuera necesario para iniciar, cuanto antes, el cambio de ciclo que quiere el PSOE.