Esto es lo que tiene que saber si quiere llevar su bici en el Metro

4. El viajero portador de bicicleta podrá transportarla en las escaleras mecánicas, pasillos rodantes y ascensores, siempre que su grado de ocupación lo permita y que no se ocasionen molestias a otras personas.

5. No está permitido conducir la bicicleta en las instalaciones (pasillos, andenes, etc.)

8. 92 estaciones de la red no tienen restricción horaria de acceso con bicicletas. Consulta cuáles son en acceso con bicicletas y en la app oficial de Metro de Madrid.

Si en algún caso, dentro de los horarios establecidos en los que no se permita viajar, algún viajero se encontrara en las instalaciones con una bicicleta, el personal de Metro, tras valorar la situación y siempre que las circunstancias lo permitan (poca afluencia de viajeros, etc.), permitirá continuar viaje, informando de ello al Puesto de Control Central. En caso contrario, se indicará al viajero que no podrá continuar viaje.