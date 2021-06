Ayuso y Monasterio llegan a un acuerdo para que Vox tenga un puesto en la Mesa y haya una reducción de diputados

PP y Vox empiezan aparentemente con buen pie la nueva legislatura exprés. La presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciado que han alcanzado un acuerdo para que su grupo parlamentario tenga un puesto en la Mesa de la Asamblea, el órgano de Gobierno de la Cámara compuesto por siete diputados. De éstos, cuatro le corresponden a los populares pero “el PP tenía dos opciones: dárselo a Vox o a la izquierda”, ha sentenciado Monasterio. “El PP no nos ha cedido un puesto”, ha insistido.

Uno de los acuerdos pasa por revisar el número de diputados de cara a próxima legislatura, tal y como pedía Vox, y el PP se ha comprometido a presentar una propuesta.

Vox proponía reducir a la mitad el número de diputados de la Cámara, para lo que hace falta dos dos tercios de la Cámara, que son 90 diputados. La suma de Vox y PP no serían suficiente y harían falta 12 de la izquierda. Pero Monasterio se mostró confiada en que Más Madrid apoyará su causa “porque he escuchado a Mónica García decir que quería acabar con el despilfarro político, así que entiendo que no tendrá ningún problema en votar a favor”.

Monasterio espera llegar a más acuerdos en la legislatura exprés de dos años. “Tenemos los Presupuestos por delante, que es la primera obligación que tiene un Gobierno y queremos sacar unas cuentas donde se reduzca el gasto político y donde de verdad se pongan los recursos al servicio de los madrileños”. Es más, aseguró que “si quieren pueden sacar presupuestos pronto porque tenemos las cuentas auditadas euro a euro”.

La portavoz de Vox ha aclarado que, como parte del acuerdo de la Mesa, había exigido una reducción de diputados “que se hará en los próximo dos meses”.

Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aclaró que “Vox ya nos entendemos en algunos gobiernos, pero no voy a buscar la foto, no voy a ir detrás de nadie”.