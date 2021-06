La izquierda impulsa en Madrid una comisión sobre residencias y la veta en cinco regiones con peores datos

«Presentamos una petición conjunta para retomar la Comisión de Investigación sobre la crisis de las residencias. Se lo debemos a las más de 7.000 personas fallecidas, sus familias y los y las profesionales que vivieron el sufrimiento en primera persona». Con este planteamiento, la líder de la oposición en la Comunidad de Madrid, Mónica García (Más Madrid), anunció el viernes que había registrado de la mano del PSOE y de Unidas Podemos una petición para que la Asamblea dé continuidad a la comisión de investigación sobre las residencias durante la pandemia que ya se creó en la legislatura anterior a los comicios del 4-M.

Está por ver, sin embargo, que la esta comisión de investigación eche a andar porque el Grupo Parlamentario Popular no va a apoyar su creación porque, como apuntan fuentes de este partido a LA RAZÓN, «se trata, de nuevo, de una estrategia de la izquierda madrileña para tratar de atacar a Isabel Díaz Ayuso». Y añaden: «Consideramos que, una vez más, lo que se está buscando es utilizar el dolor de las víctimas para atacar al Gobierno regional». De manera que la aritmética dibujada por los madrileños en las elecciones anticipadas deja a Vox como árbitro: «Que se cree o no una nueva comisión contra Ayuso, dependerá de Vox», señalan en el entorno de la presidenta.

Se da la circunstancia añadida de que el PP registró tres días antes otra petición para crear una comisión de investigación para aclarar la incidencia de los casos de Covid-19 en Madrid que han entrado a través del Aeropuerto de Barajas. Por lo que, la maniobra de insistir con la comisión sobre las residencias es contemplada en la bancada popular como un intento de desviar la atención sobre la iniciativa que tiene que ver con el descontrol de Barajas, comisión además que ya ha calificado la Mesa a petición del Partido Popular.

¿Qué se ha hecho en cada región?

Respecto a la posible creación de esta comisión de investigación llama la atención que sean los partidos de la izquierda los que la propongan en Madrid después de que en estos últimos meses hayan optado por no impulsar iniciativas similares allí donde gobiernan. De momento Madrid es una de las pocas regiones en las que ha tenido lugar ya una comisión de investigación. También se abrió en Cataluña, aunque se cerró con motivo de las elecciones. Sánchez, Iglesias e Illa se negaron a comparecer en esta comisión alegando que «las autoridades del Estado no están obligadas a acudir a parlamentos autonómicos». En Castilla y León se está ahora negociando su puesta en marcha. Y en Aragón se optó por una comisión de estudio. En Cantabria y la Comunidad Valenciana se han creado sendas comisiones de seguimiento, pero no de investigación. En el resto, un portazo a esta comisión de investigación. En Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja y Baleares fue propuesta por el PP, pero el PSOE la rechazó. También gobiernos populares han rechazado su creación. Es el caso de Galicia, Andalucía y Murcia.

Porcentaje de fallecidos

Hay un dato especialmente llamativo en lo que tiene que ver con las regiones en las que la izquierda ha solicitado una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias. Hay cinco comunidades autónomas con mayor porcentaje de fallecidos en residencias sobre el total de fallecidos en la comunidad autónoma que no tienen comisión de investigación porque la izquierda ha votado en contra. Es el caso de las comunidades autónomas de Extremadura (60,10 %), Cantabria (51,3%), Navarra (48,8%), Castilla-La Mancha (48,3 %) y Aragón (46,5 %), las cinco con gobiernos del PSOE, y todas con un porcentaje mayor que la Comunidad de Madrid (41,3 %), En ninguna, la izquierda ha pedido una comisión de investigación similar.