Los 10 dardos de Ayuso a Sánchez en su discurso de investidura: “Necesitamos una España viva”

La candidata a convertirse mañana en presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha trazado esta mañana un discurso en el que ha entrelazado las principales medidas que tratará de poner en marcha a lo largo de los próximos dos años con argumentos de gran profundidad ideológica, contraponiendo el modelo que ella pretende seguir liderando frente al que representa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

1. Defensa de la independencia y la libertad de Madrid

“Continuaremos aplicando las medidas que han sido respaldadas por las urnas, y mantendremos nuestra decisión irrenunciable de defender los derechos de los madrileños de quienes pretendan interferir en las competencias propias de la Comunidad de Madrid, o quienes la ataquen con el objetivo de impedir que la libertad triunfe en nuestra toma de decisiones”.

2. Las elecciones del 4-M fueron un castigo a Moncloa

“El resultado de las elecciones del 4 de mayo no es ajeno a las decisiones que el gobierno central ha tomado contra la Comunidad y contra algunas instituciones de la sociedad española. La decisión de amenazar a la región con subir los impuestos ha pesado en el resultado de las urnas; el abandono en la defensa de la unidad nacional, la igualdad de todos los españoles, la protección de la clase media, el ataque a la Prensa y a los jueces por parte del gobierno central, también”.

3. El PSOE ya es el tercer partido en la región

“El partido que hoy sustenta mayoritariamente al gobierno de España ya no es el más votado en la Comunidad de Madrid, ni el segundo y líder de la oposición, sino el tercero. La Comunidad de Madrid se ha convertido en el primer muro donde se estrellan las políticas socialistas del gobierno central, que están haciendo de España un país desgajado, manoseado por los independentistas, sin socios en la comunidad internacional, desastrado económicamente y harto de unos gobernantes que viven de la propaganda y la mentira”.

4. Los indultos son inmorales y la subida de la luz, confiscatoria

“El indulto que el Partido Socialista y sus socios quieren conceder a los golpistas independentistas catalanes no solo es ilegal: es inmoral. La histórica subida de la luz y de los impuestos de manera confiscatoria se convierte en una condena para todos los españoles, que no piden que el gobierno tenga más dinero, sino que gaste menos”.

5. El espíritu de la Transición vs. los socios de Sánchez

“Es preciso recobrar los valores de la Transición Democrática que hoy desprecian numerosos dirigentes del Partido Socialista y sus socios de ultraizquierda. Es imprescindible que se deje de amenazar al poder judicial, a la Prensa y a cualquiera que no se mueve a conveniencia de Sánchez. Necesitamos una España viva y optimista frente a un país aturdido porque el gobierno central no tiene rumbo, o no traza más caminos que los que le dictan desde la ultra izquierda, los separatistas y los herederos de ETA”.

6. Austeridad: 9 consejeros frente a los 23 ministros de PSOE-Podemos

“Les anuncio que el gobierno que forme tras esta Investidura, si la Cámara me da su confianza, estará formado por solo 9 consejerías. Frente a los 23 ministerios del Partido Socialista y Podemos, con 4 vicepresidencias, la Comunidad de Madrid, motor económico de España, se regirá con 9 departamentos y ninguna vicepresidencia”.

7. El feminismo no es enfrentar a las mujeres con los hombres

“No hay nada más liberal, en el sentido español de liberal, que ser generoso y responsable, que una familia. La familia es un espacio de libertad, en el que los individuos tienen vínculos entre sí que provocan metas compartidas. Por todo lo anterior, y porque estamos construyendo el Madrid del futuro, debemos luchar decididamente por revertir la tendencia demográfica actual. El verdadero feminismo es ayudar a las mujeres de todas las edades, sea cual sea su proyecto de vida, no enfrentarlas con los hombres”.

8. Un plan verde frente al falso ecologismo de la izquierda

“Cada vez que hemos oído planes de Ecología presentados por la izquierda, han terminado en subidas de impuestos y prohibiciones contra nuestro modo normal de vivir. Como si todo se solucionara involucionando, atacando el consumo, o prohibiendo el uso de ciertos medios de transporte. Su mensaje permanente es “Todos a la cueva”. No quiero Ecología para prohibiciones, sino cuidado de la Naturaleza por responsabilidad. No quiero supersticiones ni ideologías; quiero decisiones coherentes. No quiero inmovilismo en el conservacionismo: quiero soluciones”.

9. Menos impuestos y más solidaridad con España

“Cada vez que alguien nos hable de dumping fiscal, de efecto capitalidad, de efecto aspiradora o ataque de alguna manera a los intereses de los madrileños, les recordaremos que somos la región más solidaria con el resto del país y que si nos va mal a nosotros le va mal a toda España. Quizás esto sea lo que la izquierda quiera. Porque es mucho más fácil tutelar a quien es pobre y dependiente que a quien es libre y autónomo, No es cierto que si le va mal a Madrid le va a ir mejor a otras regiones: nosotros aportamos con orgullo el 68% del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Y lo hacemos porque creemos en España y en la unidad nacional”.

10. Cultura abierta frente al cerrojazo de otras regiones

“La Cultura es segura. Lo hemos defendido siempre. Durante los últimos meses ha quedado demostrado el compromiso inquebrantable de la Comunidad de Madrid con la Cultura. Con toda la Cultura y con todos sus profesionales. Y también con la sociedad madrileña, que pudo volver a disfrutarla antes que nadie. Los Teatros del Canal, cumpliendo su obligación de servicio público, fueron los primeros de España en abrir sus puertas y se convirtieron en todo un símbolo internacional.