Cantó, el camaleón que abrazó el ayusismo para derrotar a Sánchez

“Espero ser útil para lo que creo que es fundamental para los madrileños y el resto de España. Por dos razones: mis hijos viven aquí y yo vengo de una tierra que está siendo empobrecida y enfrentada por el socialismo y el nacionalismo. No quiero eso para Madrid, no es solo porque es la comunidad donde yo he vivido la mayor parte de mi vida, sino porque mis hijos viven aquí”. Con este planteamiento, Toni Cantó (Valencia, 1965) aceptó formar parte del proyecto liderado por Isabel Díaz Ayuso con motivo de las elecciones del 4 de mayo.

Aunque su nombre sonó en algunas quinielas para ocupar una consejería, la intención de la presidenta de rodearse de expertos en la gestión para una legislatura, de apenas dos años, limitaba sus posibilidades de entrar en el Gobierno. En Sol, sin embargo, se ha querido hacer un reconocimiento a lo que representa Cantó. La integración. Es decir, la búsqueda de la unidad del centro derecha en torno a las siglas del PP. También reconocer su papel en la campaña. Y es que, a pesar de quedarse fuera de la lista electoral por decisión de la Justicia, se fajó en mítines y actos electorales por toda la región, buscando atraer al electorado desencantado con Ciudadanos y a una parte de los simpatizantes de Vox, fundamentalmente los más jóvenes, que ven con buenos el estilo desacomplejado de Cantó en su crítica a la izquierda.

Este actor y político español, ha desarrollado su carrera en el mundo de la interpretación y como presentador de televisión. De toda su trayectoria, destaca su participación en obras de teatro, series y filmes. En su faceta como actor, ha merecido reconocimientos tales como finalista en los premios Fotogramas, los de la Unión de Actores, o el premio de la Asociación de Actores Hispanos en EEUU por su papel en la obra teatral El Pez Gordo. Cuando en 2008 abrazó la política, comenzó una andadura que le ha llevado a ocupar un escaño en las Cortes Valencianas y en el Congreso de los Diputados. Ahora, como director de la Oficina del Español, quedará encuadrado dentro de la Consejería de Cultura, que dirige su amiga y también ex dirigente de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz. Fue precisamente ella la que presentó a Cantó y a Ayuso hace menos de un año.

Crítico con el rumbo emprendido por Inés Arrimadas y, especialmente, con la responsabilidad de Ignacio Aguado en la crisis de Gobierno en Madrid que desembocó en las elecciones del 4 de mayo, Cantó dimitió de sus cargos en la formación naranja y abandonó el partido. Desde ese mismo instante, su nombre sonó con fuerza para sumarse al proyecto de Ayuso, con el que, a través de las redes sociales, ya había dejado clara su sintonía. Una reunión en Sol con Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Ayuso, y unos contactos con Teodoro García Egea, secretario general de los populares, facilitaron el “fichaje”. Su entrada como número cinco de la candidatura en las elecciones del 4 de mayo quedó frustrada por el recurso judicial presentado por el PSOE.

A pesar de este varapalo, su identificación con el proyecto de Ayuso sigue intacto. “Está haciendo algo que yo hubiera querido que hiciera mi antiguo partido. El centroderecha, si quiere ganar, tiene que plantar cara al «sanchismo». Hay que intentar mantener el Gobierno de Madrid y luego hay que ir a intentar ganarle al «sanchismo» en Moncloa. Es una batalla que hay que dar porque nos va el futuro”, aseguró a LA RAZÓN el pasado mes de abril. Y ahora, se sumará a esa batalla desde la primera línea.