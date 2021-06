Ayuso nombra a Toni Cantó director de la nueva Oficina del Español

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejó sin consejería a a Toni Cantó pero tendrá un puesto en la política madrileña. El Consejo de Gobierno sitúa a Toni Cantó al frente de la nueva Oficina del Español, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

Cantó dependerá de Marta Riera de la Cruz. Su objetivo será impulsar un idioma que es un activo clave en el campo cultural, económico y social. Una lengua compartida por más de 600 millones de personas en todo el mundo.

Uno de sus cometidos será precisamente “promocionar la Comunidad de Madrid como capital europea del español, interlocución con instituciones para impulsar las oportunidades económicas del español y la colaboración activa con entidades dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid que trabajan por el impulso del español”, aseguran fuentes del Gobierno regional.

Además, el nuevo departamento tendrá como cometido “buscar sinergias con entidades culturales internacionales para realizar acciones de puesta en valor del español y se gestionarán informes y encuentros que fomenten el debate en torno a la potencialidad del español, ubicando en la Comunidad de Madrid el encuentro de expertos y líderes de opinión”.

Una de las banderas que cogió Díaz Ayuso con la “ley Celaá” fue precisamente la defensa del castellano como lengua vehicular. De hecho, el proyecto de Ley Maestra de Libertad Educativa fija por ley el derecho a estudiar en castellano.

El ex portavoz de Cs en la Comunidad Valenciana se incorporó a la política madrileña tras abandonar el partido de Arrimadas por “falta de autocrítica”. Fue uno de los fichajes estrella de Díaz Ayuso para su candidatura a la Comunidad de Madrid, a la que el actor se sumó como independiente después de que en un mensaje en su cuenta de Twitter destacara la necesidad de que Madrid “siga siendo un ejemplo de libertad en Europa y motor económico de Europa”.

Cantó entró en la candidatura de Ayuso junto a sus siete consejeros y culpó a Ignacio Aguado del mal funcionamiento de la coalición de Gobierno. Es más, ocupó el quinto puesto de la lista electoral. Sin embargo, no pudo ocupar un puesto en la Asamblea de Madrid como diputado después de que el PSOE impugnara la lista del PP al considerar que Cantó no se había empadronado a tiempo. Aunque en un principio la Junta electoral validó que el ex miembro de Cs se mantuviera en la candidatura, finalmente una sentencia del juzgado de los Contenciosos-Administrativo número 5 le dejó fuera de la lista.