Hallan el cuerpo sin vida de Clara, la niña desaparecida en el pantano de San Juan el pasado martes

Tras seis intensos días de búsqueda, los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) localizaban en la mañana de este domingo el cuerpo sin vida de Clara, la niña de 9 años desaparecida el martes por la tarde en aguas del pantano de San Juan, en Madrid, cerca del embarcadero de San Román. Los familiares de la menor fueron inmediatamente informados del fatal desenlace.

“Han sido seis días, son seis noches muy largas, pero al fin la hemos encontrando”, aseguraba uno de los integrantes del dispositivo de búsqueda durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en torno a las 14:45 de la tarde. El jefe de los bomberos de la Comunidad de Madrid, Agustín Larraz; el capitán Trigueros de la Guardia Civil; y la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, eran los encargados de dar la última hora sobre el hallazgo del cadáver de la pequeña Clara.

Desde el principio quedó claro que se trataba de una búsqueda complicada, ya que, según explicaban los expertos, al ser en un pantano sus aguas son muy oscuras, con corrientes y en la zona señalada por la familia hay una profundidad de unos 10 o 15 metros. Otro de los factores que ha complicado el trabajo parte de que no ha estado claro dónde cayó la niña, ya que la familiar de la menor habría dado la vuelta en cuanto se percató de que no estaba, no en el momento exacto que cayó y la velocidad que cogen estas embarcaciones supondría muchos metros de diferencia. Para tratar de ayudar en las labores de búsqueda se habían incorporado drones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Guardia Civil y Policía Municipal de Madrid dentro de un equipo conformado por, al menos, 70 personas.

Los hechos sucedieron cuando, una de las niñas que viajaba en la barca, de 9 años, se cayó al agua y la tía de la menor, que conducía la lancha dio la vuelta al percatarse del suceso. Pero la niña ya se había sumergido. La llamada al 112 alertando del suceso fue inmediata. Ocurrió a las 18:30 horas del martes y hasta el lugar se desplazaron inmediatamente unidades especializadas de los Bomberos de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil. Son estos últimos, concretamente el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), los que han encontrado el cuerpo sin vida de la menor.