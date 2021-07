«Efecto imán» del PP de Madrid: gana un millar de nuevos afiliados

El PP crece. Y lo hace en todo Madrid. Y no solo en afiliados, sino que también gana alcaldías. El último ayuntamiento en teñirse de azul ha sido el de Pozuelo del Rey donde, el pasado viernes, la popular Ruth Alcocer se convertía en alcaldesa después de que pasara a ser la primera fuerza política del municipio de 1.179 habitantes. De esta manera, los populares suman 81 ayuntamientos en los que tienen el bastón de mando, de los 179 de la Comunidad. Casi la mitad. Y la idea es ir añadiendo más Consistorios a la lista, incluso antes de las próximas elecciones de 2023. Porque, de cara a la próxima contienda electoral, se esperan unos prometedores resultados a la vista de los resultados obtenidos el 4-M.

En el Pozuelo del Rey, el municipio situado en la cuenca del río Tajuña, con una Corporación compuesta por nueve concejales y dos partidos (UCIN y PP), la fragmentación del grupo Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) ha dejado expedito el camino a los populares. Así, Ruth Alcocer se ha convertido en alcaldesa después de recibir los votos de los cuatro concejales populares y uno de UCIN porque dos de los ediles de este partido independiente se abstuvieron en la votación y otros dos no se presentaron al pleno extraordinario en el que se votó su designación. El único voto en contra fue el de la hasta ahora alcaldesa, María Alarcón, que renunció a su cargo después de enviar una carta abierta a la ciudadanía en la que lamentaba la falta de apoyo que había obtenido desde que se hizo con el cargo, incluso de los miembros de su Equipo de Gobierno.

«Desde mi toma de posesión no he encontrado más que obstáculos de todo tipo, empezando por parte de mis propios compañeros de Grupo (...) muchos vecinos me paraban por la calle y me decían: “Te están utilizando”», podía leerse en la misiva dirigida a la ciudadanía.

Pero este no es el único municipio que podría sumarse a la lista de alcaldías populares, antes incluso de las próximas elecciones: «La previsión es conseguir algún Ayuntamiento más, concretamente en lugares donde ya gobernó el PP y el gobierno municipal lo componen coaliciones de partidos que no logran ponerse de acuerdo. Esto supone una paralización en la defensa de los intereses de los vecinos y, en algunos, ya estamos en conversaciones para hacer un cambio de opción política», asegura a LA RAZÓN Nadia Álvarez, secretaria de Coordinación Territorial del PP madrileño. Es por esto por lo que «ahora se abre una línea de diálogo para que la Comunidad se vaya tiñendo de azul».

Paralelamente, el partido trabaja ya pensando en las próximas elecciones municipales de 2023. «Seguimos en la línea que hemos llevado hasta ahora de trabajo y de comunicación en la calle sobre asuntos que importan a los ciudadanos y que son la economía, la sanidad, la educación, la vivienda...Y lo hacemos pensando en la responsabilidad que supone que muchos de los votos que hemos obtenido son prestados», subraya Álvarez.

En términos globales, el PP de Madrid ha sumado más de un millar de nuevos afiliados en 2021. Así, según los últimos datos que maneja el partido, el número de militantes en Madrid es de 84.697 y se ha duplicado su presencia en los municipios del sur. El año pasado, el incremento en los municipios del sur fue de 57 afiliados, mientras que en lo que llevamos de 2021 se ha sobrepasado el centenar, según el PP.

Uno de los que más ha notado ese crecimiento es la localidad de Alcorcón, donde se han afiliado desde la pandemia medio centenar de personas al menos, tal y como asegura Ana Gómez, secretaria general del PP de este municipio del sur. «Los nuevos afiliados son gente joven, preparada, con una media de unos 42 años y profesionales de distintas áreas: profesores, sanitarios, ingenieros, informáticos y del sector de la seguridad».

Esa misma tendencia se aprecia en Madrid capital. Solo en el distrito Centro, este año se han afiliado más de 200 personas y, en el de Salamanca, llegan casi a los cien los que se han contabilizado desde que empezó el año, 32 de los cuales son estudiantes que se han unido a Nuevas Generaciones, según Jorge Rodrigo, presidente del PP en el distrito de Salamanca. La mayoría son titulados superiores. «El incremento se debe a la ilusión que tanto Díaz Ayuso como Matínez-Almeida causan en los nuevos afiliados. Todos vienen con muchas ganas de trabajar y quieren participar en el proyecto de Pablo Casado como única alternativa liberal al proyecto defenestrado de Pedro Sánchez. Saben que nos jugamos mucho y vienen a colaborar en un proyecto que garantiza la libertad de la persona, el Estado de Derecho y la Unidad de España», añade Jorge Rodrigo.

La también presidenta del PP de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, asegura que, en lo que llevamos de año, su distrito ha aumentado en 60 el número de afiliados de los cuales solo dos procedían de otros partidos. «Se trata de personas que se afilian por primera vez y que visto el panorama a nivel nacional y en Madrid han considerado que, en este momento, es más importante que nunca apoyar al Partido Popular tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento de la capital porque nuestras políticas suponen un dique de contención frente a las de Pedro Sánchez».

¿Qué es lo que el partido cree que le ha funcionado? «La constante presencia en la calle con una movilización importante, como ha ocurrido con la instalación de mesas para la recogida de firmas contra la ocupación ilegal, a favor de la educación concertada tras la Ley Celaá, para respaldar a las fuerzas de seguridad, tras las violentas manifestaciones apoyadas por la izquierda para protestar por el ingreso en prisión del rapero Pablo Hásel o, como en estos momentos, contra los indultos de Sánchez», aseguran fuentes del partido.

Otra circunstancia que, según los populares, podría haber empujado a más ciudadanos a la afiliación son los resultados del 4M y las encuestas a favor de Casado.

Los populares creen, además, que parte de su éxito se debe a que, durante la campaña, el PP de Madrid ha organizado más de 3.000 actos, desde Aranjuez a Somosierra y de San Martín de Valdeiglesias a Estremera. «Todos los municipios fueron visitados por los candidatos del PP y durante la campaña representantes del partido visitaron más de 700 entidades de todos los sectores de la sociedad civil».

Esta idea la refrenda el vicesecretario general de Política Territorial del partido, David Pérez, quien asegura que «no sólo hemos recibido un aluvión de afiliaciones, sino que se aprecia un gran relevo generacional. Los jóvenes buscan ahora al PP como la primera y única de sus opciones y otros muchos llegan procedentes de otros partidos a izquierda y derecha del PP». Esa corriente se aprecia en la calle, según Pérez. «Ves el gran apoyo de la gente y todo el mundo tiene palabras de admiración para Ayuso y Casado».