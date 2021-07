¿Por qué la Comunidad de Madrid ha dejado de dar citas para vacunarse frente al covid?

Todos los madrileños que están tratando de obtener una cita para recibir la primera dosis de la vacuna frente al coronavirus se están encontrando en las últimas horas con la misma situación: no encuentran hora libre en ninguno de los grandes recintos habilitados por el Gobierno regional para acelerar el proceso de inmunización. No hay posibilidad de poder recibir esa primera dosis.

Fuentes de la Consejería de Sanidad explican a LA RAZÓN que “se ha dejado de generar nuevas citas para primeras dosis de la vacuna de Pfizer, no solo en los centros de salud sino en todos los puntos de vacunación”. Es decir, que de momento, no es posible que aquellas personas, especialmente jóvenes, que estén tratando de obtener día y hora a través de la web de autocitación no podrán hacerlo.

Reserva para la segunda dosis

El motivo que sostienen desde el Gobierno madrileño no es otro que la reducción en la entrega de dosis desde el Ejecutivo de la Nación: “El Ministerio de Sanidad está entregando este mes la mitad de la dosis de Pfizer que entregaba en junio”. Esta reducción en el número de unidades de la vacuna de Pfizer facilitadas a Madrid ha obligado a las autoridades sanitarias regionales a no dar nuevas primeras citas con el objetivo de completar la pauta en quienes han recibido la primera dosis en las últimas semanas: “El stock de vacunas de Pfizer (380.000) se están reservando para segundas dosis ya comprometidas”, subrayan a este respecto.

Recuerda, a su vez dese el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, “volvió a reclamar ayer en el Consejo Interterritorial más vacunas, ya que solo podemos generar nuevas primeras citas en los próximos días con un pequeño stock de 150.000 dosis de Moderna y otras 150.000 de Janssen”.

El error con la vacuna de AstraZeneca

A juicio de la Consejería de Sanidad, esta situación también tiene su origen en otras decisiones aprobadas por el Ministerio en relación con la utilización de las distintas marcas de las vacunas, especialmente en lo que concierne a la vacuna de Oxford: “Se ha perdido una gran oportunidad con AstraZeneca por el empeño del Ministerio en limitar AstraZeneca a la franja de 60 a 69 años en contra de la ficha técnica y de la EMA y no poder usar esa vacuna de la que ahora van a entrar muchas más dosis”.