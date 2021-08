Misa solemne y críticas a Sánchez en la festividad de la Paloma

Rubén, David, Javier y Stefko. El pasado 20 de enero, una explosión en el edificio parroquial de la Virgen de la Paloma acababa con la vida de cuatro personas. La capital, otra vez de luto, lloraba una nueva desgracia. Es a ellos a quienes ha ido dedicada la tradicional misa en la Iglesia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, con motivo de las fiestas en honor a la patrona popular de los madrileños.

El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, se acordó de ellos durante una homilia a la que solo se pudo asistir por estricta invitación, debido a la situación de pandemia. “Desde la pasada fiesta de la Virgen de la Paloma, hemos vivido en esta comunidad cristiana acontecimientos dolorosos: la explosión de gas que derribó la casa parroquial y acabó con la vida del padre Rubén, sacerdote al que había ordenado hacía muy pocos meses, de los padres de familia David y Javier, y de Stefko, de nacionalidad búlgara. Vaya para ellos nuestro recuerdo y nuestra oración”, aseguró Osoro.

Por segundo año consecutivo, y debido a las medidas de seguridad y sanitarias, el lienzo no ha podido salir en procesión por las calles de Centro, como es tradición. Con todo, los bomberos, que tienen a la Paloma como patrona, sí que cumplieron uno de los ritos: el descenso del cuadro de la virgen del retablo del templo. Jesús Rodríguez ha sido el bombero encargado de bajar el lienzo, de 80 kilos de peso, con ayuda de una polea y de una cuadrilla de compañeros que le daba indicaciones para hacerlo. Es la segunda vez que Jesús baja el cuadro del retablo. La primera vez fue hace 19 años por el nacimiento de su hija y en esta ocasión, por cumplir 30 años en el cuerpo de bomberos. Además, la Hermandad Virgen de la Paloma de los Bomberos de Madrid han entregado este domingo las Palomas de Bronce, un reconocimiento a las instituciones que han demostrado su compromiso con este cuerpo de emergencias madrileño, entre los que ha destacado en esta ocasión la Guardia Civil.

La festividad supuso el reencuentro, entre otras autoridades, del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Una presencia que fue aprovechada por los periodistas para preguntarles sobre la situación política municipal, autonómica y nacional. Sobre la mesa, una cuestión candente: la inmigración, a raíz de la devolución en “caliente” de menores marroquíes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

“Lo que le diría al Gobierno es que no se puede pasar de un extremo al otro. Si cumple la ley estará garantizando acierto a las decisiones que tome”, afirmó el alcalde. En su opinión ,se trata de un planteamiento contradictorio de Sánchez, que diez días después de convertirse en presidente autorizó el desembarco en Valencia del barco Aquarius con más de 600 inmigrantes. Y ahora, tres años después, devuelve a menores inmigrantes a Marruecos. ¿Qué habría hecho el PP de estar en el Gobierno? “Cumplir la ley, que es lo que tiene que hacer el Gobierno, con el Aquarius y con el retorno de los menores”.

“Lo que tenemos que hacer entre todas las administraciones es colaborar, pero también pedir al Gobierno que tenga una política clara. Lo que no podemos permitir es que haya menores no acompañados, o menas, cada uno lo llama de una manera, deambulando por España”, aseguró por su parte Díaz Ayuso. En opinión de la mandataria regional, “hace falta integrarles, pero también que la mayoría, si tenemos la posibilidad, vuelvan a sus casas, porque no tiene sentido que estén dando vueltas por el país sin rumbo”.

La subida del precio de la luz fue otro de los dardos lanzados al Ejecutivo de PSOE y Podemos. ”No es mi competencia, pero sí tengo claro que no he conocido política que, siendo intervencionista haya funcionado jamás. Ni tampoco política que nacionalizando empresas consiga absolutamente nada”, aseveró Ayuso. “Es un gran problema para las familias, sobre todo para las que tiene menos recursos, que no puedan poner el aire acondicionado en un día como hoy, y que la gente no pueda usar la luz cuando quiere, y que la factura esté arruinado a tantas familias, con precios desorbitados”, añadió.

Sobre este asunto, Martínez-Almeida se preguntó “dónde está Sánchez cuando se le necesita”, en un momento en el que el precio de la luz bate récords. “Cuando las cosas viene mal dadas, cuando hay malas noticias, cuando el precio de la luz bate su récord histórico por quinta vez consecutiva, cuando se prepara el retorno de menores de Ceuta a Marruecos... ¿dónde está políticamente Pedro Sánchez? ¿dónde está cuándo se le necesita?”, afirmó el alcalde. En su opinión, una característica del presidente del Gobierno es “una absoluta y completa falta de empatía y de ponerse en el lugar del español medio”, en lugar de dirigirse a los ciudadanos “que afrontan una brutal subida de la luz en una crisis económica como la que tenemos”.