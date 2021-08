Las claves de la nueva ordenanza de movilidad de Madrid: ¿cuándo estarán vetados los coches más contaminantes?

¿Por qué es necesaria esta ordenanza? Madrid lleva incumpliendo desde el año 2010 de manera continuada con la directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa. Además, la Ley de cambio climático, aprobada en mayo, obliga a que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan Zonas de Bajas Emisiones. La Ordenanza de Movilidad Sostenible vigente, aprobada por el Gobierno de Carmena, se ha demostrado, a juicio del equipo de Almeida, insuficiente para combatir la contaminación. A todo ello se une una circunstancia que ha acelerado la aprobación de esta ordenanza: la Justicia anuló Madrid Central.

¿Por qué tiene importancia en todo esto la anulación de Madrid Central? De no aprobarse la ordenanza, continuaría en vigor la normativa actual y, tras la anulación de Madrid Central por parte de la Justicia, no habría zonas de bajas emisiones en Madrid. Este escenario abocaría a la ciudad a incumplir la normativa estatal y retroceder en la lucha contra el cambio climático.

¿La ordenanza sustituye a Madrid Central? Tal y como explica el Ayuntamiento, la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible no es Madrid Central. La nueva norma incluye diferentes zonas de bajas emisiones: Centro y Plaza Elíptica, que serán Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección con un funcionamiento particular y que entrarán en vigor tras la aprobación de la ordenanza, y todo el término municipal declarado Zona de Bajas Emisiones de manera progresiva y por anillos territoriales desde 2022 hasta 2025.

¿Cómo será la zona de bajas emisiones? Madrid tendrá la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) más grande de Europa en 2024. Progresivamente se restringirá el acceso a Madrid de los vehículos más contaminantes. Primero, de los no residentes en al ciudad y, posteriormente, también de los vecinos de la capital. La modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible crea el marco legal para convertir todo Madrid en Zona de Bajas Emisiones. Los 604 kilómetros cuadrados que componen el territorio de la capital serán declarados como ZBE en 2024, una superficie superior a las ZBE de Bruselas (161 km2), París (105 km2), Barcelona (95), Berlín (88), Lyon (48), Ámsterdam (20) o Milán (8,2). Con esta regulación, subraya el consistorio, se pretende otorgar una misma protección a los ciudadanos de todo el término municipal.

¿Qué otros cambios habrá? Por primera vez establece la figura de las ZBE de Especial Protección para el Distrito Centro y Plaza Elíptica, ya que requieren de medidas adicionales debido a que los problemas medioambientales en estos lugares son más acusados. Se incluye también la nueva tarifa dinámica del SER para evitar un aumento de los niveles de dióxido de nitrógeno. Nacen las reservas de carga y descarga de mercancías para reducir las emisiones debidas a la logística de recogida y entrega y fomentar el uso de las tecnologías menos contaminantes en el ámbito de la distribución urbana de mercancías.

¿Cuál es el calendario?

Ya vigente. Desde el 1 de enero de 2020 está prohibido el estacionamiento a vehículos A dentro de la almendra central salvo para los residentes de un mismo barrio, que no podrán aparcar en otro lugar que no sea su zona. Esto implica, por ejemplo, que un vecino de la capital con un vehículo sin distintivo, si quiere moverse fuera de su barrio, sólo pueda estacionar el coche en un aparcamiento y no en las zonas habilitadas dentro del Servicio de Estacionamiento Regulado.

En septiembre. En el momento en el que el Pleno del Ayuntamiento de la capital apruebe a principios de septiembre la Ordenanza de Movilidad Sostenible, tras su preceptivo paso por la comisión de Medio Ambiente y Movilidad, podrá entrará en vigor la nueva Zona de Bajas Emisiones de Centro y, unas semanas más tarde, comenzará a funcionar la ZBE de Plaza Elíptica. El Ayuntamiento ha querido proteger especialmente estos dos entornos por sus datos altos de contaminación.

2022 y 2023. A partir del 1 de enero de 2022 quedará prohibido el acceso y circulación dentro de la M-30 –el perímetro interior de esta vía de circunvalación que incluye los distritos de Tetuán, Chamberí, Centro, Chamartín, Salamanca y Retiro– a todos los vehículos A de los no residentes en la ciudad. Un año más tarde, es decir, a partir del 1 de enero de 2023, los vehículos A de no residentes de Madrid no podrán circular tampoco por la propia M-30.