La diputada de Podemos que tiene 5 pisos y un chalet y se manifiesta por “el derecho a una vivienda digna”

Uno de los “fichajes estrella” de Unidas Podemos para las elecciones del pasado 4 de mayo en Madrid fue el de Beatriz Gimeno, hasta ese momento directora del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad. Una defensora de llevar a la práctica una “agenda sexual radical” contra el patriarcado que ahora engrosa el grupo morado en la Asamblea de Vallecas.

Ahora, al cumplir con los trámites que requiere el parlamento regional, Beatriz Gimeno ha publicado en la web de Transparencia de la Asamblea su declaración de bienes y patrimonio. En el apartado de bienes patrimoniales, destaca que haya declarado cinco pisos y un chalet. Cuatro de los pisos se ubican en Madrid y fueron adquiridos por la dirigente de Podemos en los años 1997, 2014, 2016 y 2017, todos ellos fruto de una compraventa. De tres de estos pisos, Gimeno posee el 50% y del otro el 100%. Además, la diputada declara haber comprado otro piso en 2006 en Segovia, del que también posee el 50%. Completa la lista de sus bienes patrimoniales un chalet que adquirió en Guadalajara en 2017, del que posee también la mitad.

Propiedades declaradas de la diputada Beatriz Gimeno FOTO: Asamblea de Madrid Asamblea de Madrid

Asimismo, declara dos cuentas corrientes, en las que tiene 60.806 y 5.632 euros respectivamente. A todo ello suma un plan de pensiones con 35.555 euros. De manera que en el apartado del saldo total de todos los depósitos declara 101.994 euros. En 2018 compró un vehículo Smart y declara, además, una renta de 19.145 euros por alquileres.

Una activista de la “vivienda digna”

En sus redes sociales, Gimeno viene insistiendo desde hace años en su lucha por una vivienda digna. Fue una habitual de las manifestaciones organizadas por la Coordinadora de Vivienda de Madrid. También ha reivindicado esta causa en muchos de sus mensajes publicados: “Pues nada, que estoy en Viena, esa famosa ciudad comunista, en la que casi un tercio de la población vive en pisos propiedad de la ciudad, municipales. Eso baja los precios de todo el parque de vivienda y los alquileres son asequibles”.

Esta tarde marchamos por el derecho a una vivienda digna. #ManiVivienda5_O https://t.co/588pfNfFhN — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) October 5, 2019

“Enorme orgullo. No nos avergonzamos de estar en la lucha por una vivienda digna”, destacó en otro de sus mensajes. “Cuando se apela a la nostalgia de otro tiempo ésta funciona como un todo, no se circunscribe sólo a un aspecto del tiempo al que se refiere. El problema de la vivienda no se soluciona apelando a otro tiempo que no era mejor, sino exigiendo soluciones ahora”, añadió en sus redes.