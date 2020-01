La nueva directora del Instituto de la Mujer y su polémica "agenda sexual radical” contra el heteropatriarcado

Beatriz Gimeno, que fue presidenta de la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Felgtb), será la nueva directora del Instituto de la Mujer, según anunció ayer la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Publicidad

Gimeno fue responsable del área de Igualdad de Podemos en la Comunidad de Madrid y sustituirá en el cargo a Rocío Rodríguez Prieto al frente del Instituto de la Mujer, una institución que se creó en 1983.

Su nombramiento, sin embargo, no ha pasado desapercibido y las redes sociales se han encargado de recordar el perfil radical de Gimeno rescatando algunas de sus polémicas declaraciones sobre el patriarcado, la sexualidad que deben tener las personas heterosexuales, la lactancia materna -que oprime a las mujeres- o la prisión permanente revisable.

La nueva directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno, quiere una agenda sexual para decirnos lo que está bien y lo que está mal, dice que la heterosexualidad es negativa por heteropatriarcal y quiere abolir las cárceles.

El delirio feminista más extremo en el Gobierno. pic.twitter.com/n7sBnEsaRN — Carla Toscano (@eledhmel) 13 de enero de 2020 Irene Montero, novia de Pablo Iglesias, ministra de Igualdad.

Beatriz Gimeno, novia de Boti García, directora del Instituto de la Mujer.

Boti García, directora de Diversidad Sexual y LGTBI.



El Gobierno va a estar lleno de parejas y de lo más sectario y radical del feminismo. — Carla Toscano (@eledhmel) 14 de enero de 2020

Su filosofía feminista y lesbiana le ha llevado en ocasiones a realizar discursos que podrían tacharse de homófobo por sus criticas a los hombres a los que tacha de “opresores, violentos y promiscuo” o por afirmar que la igualdad pasa por “la penetración anal por parte de mujeres”.

"El ano es una de las principales zonas erógenas para hombres y mujeres. Especialmente para hombres. Para que se produzca un verdadero cambio cultural tienen que cambiar también las prácticas sexuales hegemónicas y hetero normativas y que sin ese cambio, que afecta a lo simbólico y a la construcción de las subjetividades, no se producirá un verdadero cambio social que iguale a hombres y mujeres”.

En su radicalidad, Gimeno ha llegado a firmar que “la heterosexualidad no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a los hombres” y añade "Olvidar que en la mayor parte de los periodos históricos las mujeres, si hubieran podido elegir, hubieran escogido no mantener relaciones sexuales con los hombres, no vivir con ellos, no relacionarse con ellos, es olvidar algo fundamental en la historia de las mujeres (y de los hombres)”.

Publicidad

Queridos amigos hombres, lo siento mucho por lo que les viene. Todo mi apoyo!



Beatriz Gimeno será la directora del Instituto de la Mujer.#VoxExtremaNecesidad#ChicasVox pic.twitter.com/xJ8Kv43uYL — walewska (@waleska0328) 13 de enero de 2020

Otras de las cuestiones por la que Gimeno ha resultado especialmente polémica es por su visión de los malos tratos entre lesbianas. En un artículo llegó a afirmar que "entender, que los malos tratos que existen en las parejas homosexuales son iguales no ayuda a las personas GLTB y, desde luego, no ayuda a las mujeres.”

Directora del instituto de la mujer una señora que dice que hay que silenciar el maltrato dentro de parejas lesbianas, que la heterosexualidad provoca daños en la mujer y que es una herramienta de opresión del patriarcado. Demencial. https://t.co/PYcw1ckpTJ — ʌиıʍʌ (@anisokoria) 13 de enero de 2020

El pasado mes de diciembre la hasta ahora diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid también generó una gran polémica con un “tuit” publicado tras conocer la sentencia a prisión permanente revisable de “El Chiche”, asesino confeso de Diana Quer. Gimeno se mostró en un “tuit” contraria a esta sentencia y proclamó: «No queremos más presos ni más cárceles».

Publicidad

No queremos Prisión Permanente Revisable. No queremos más presos ni más cárceles. Queremos cerrar cárceles y en algunos países se hace. https://t.co/nD3Tez9C3P — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) 17 de diciembre de 2019

Este nuevo nombramiento ha incendiado las redes sociales y es que la trayectoria de esta histórica del feminismo y de los derechos LGTB da para mucho a tenor de las declaraciones que hoy se encargan de recuperar en Twitter. Estas son algunas de las perlas de nueva directora del instituto de la mujer:

- “Es la heterosexualidad la que, verdaderamente, se clava en las vidas y en los cuerpos de las mujeres . Situarse en el espacio físico del lesbianismo puede resultar liberador en tanto que se asume una posición de outsider respecto de la heterosexualidad, en tanto que el cuerpo se siente más libre y respira".

“El feminismo lucha con denuedo para limitar los daños que la heterosexualidad provoca en las mujeres”.

“A la reina le han dado un premio por su conocido compromiso en la lucha contra la violencia de género. Conocido en su casa a la hora de comer”.

“Son muchas las lesbianas que afirman haber escogido serlo o bien por razones políticas o, si bien no conciencian esa elección, dicen haber llegado a la conclusión de que como lesbianas son más felices, ya que encuentran que las relaciones entre mujeres están dotadas de cualidades que no encuentran en los hombre”.

La violencia machista sólo la ejercen los hombres contra las mujeres porque los hombres son los únicos que en esta sociedad se pueden encontrar en la posición masculina. Cuando un hombre mata a una mujer por machismo, es un asesinato por odio a las mujeres, que es lo que es el machismo simplificando mucho".

“Me gustaría contribuir a problematizar la siguiente cuestión: dado el profundo simbolismo asociado al poder y a la masculinidad que tiene en la cultura patriarcal la penetración (a las mujeres), ¿qué podría cambiar, que importancia cultural tendría una redistribución igualitaria de todas las prácticas, de todos los placeres, de todos los roles sexuales, incluida la penetración anal de mujeres a hombres?”

Su opinión sobre la gestación subrogada también ha dado mucho que hablar pero no por su radicalidad si no por su cambio de opinión en meses. Primero veía esta medida como algo sensato y luego como una reivindicación machista de Albert Rivera.

Sobre la gestación subrogada también tiene opiniones muy extremas en poco tiempo pic.twitter.com/g0yUfcgGEc — Burgmanero - el pajarito azul censura (@MoteroCoruna) January 13, 2020

Irene Montero y los polémicos nombramientos de su Ministerio se han convertido sin duda en uno de los temas estrella del día en las redes sociales.