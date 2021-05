Los últimos de Vallecas: ¿quién es quién en el banco morado?

El «efecto Iglesias» en el 4-M no ha dejado a la formación morada el resultado que esperaba. Si bien es verdad que ha mejorado los obtenidos en las anteriores elecciones de 2019, apenas han supuesto tres escaños más y pasa a convertirse en la quinta fuerza política en el parlamento regional con 10 escaños. Estos son los diputados con un puesto en la Asamblea después de que Pablo Iglesias renunciara a recoger su acta de diputado tras dejar la política institucional y de partido y en el hipotético caso de que Isa Serra quede inhabilitada.

1-Vanesa Lillo Gómez

Licenciada en Publicidad y RR PP, fue concejala en Getafe por IU hasta 2017. Pidió públicamente «aprovechar la oportunidad» de la pandemia porque «si algo está poniendo en evidencia el coronavirus es que a este sistema le revientan las costuras».

2-Alejandra Jacinto Uranga

Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, además de profesora honoraria en la UAM, es una activista por el Derecho a la Vivienda. Ha defendido los intereses de las personas frente a los bancos y la especulación junto a l a Plataforma de Afectados por las Hipotecas.

3-Agustín Moreno García

Es un profesor jubilado defensor de la educación pública, sindicalista histórico en CC OO y activista de la Marea Verde. Aseguró que se incorporaba a la lista de Unidas Podemos «por compromiso y coherencia».

4-Jesús Santos Moreno

Ex trabajador de la empresa de recogida de basuras Esmasa, de Alcorcón, ahora es el actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de la localidad del sur y coordinador de Unidas podemos en la Comunidad de Madrid. Podría ser el portavoz en la Asamblea.

5- Carolina Alonso

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administracion en la Universidad del País Vasco, repite como diputada de la formación morada, de la que ha sido portavoz de Vivienda, Administración Local, Cultura y Turismo. Es una de las dos diputadas de IU

6- Beatriz Gimeno

Activista feminista histórica defensora de los derechos LGTBI, ya fue diputada en la Asamblea de Madrid antes de dar el salto a la dirección general del Instituto de la Mujer, un órgano adscrito al Instituto de la Mujer y que ha dejado para ir en las listas de Iglesias.

7- Serigne Mbaye Diouf

Es uno de los fichajes más polémicos. Portavoz del Sindicato de Manteros de Madrid y activista por los derechos de los inmigrantes, llegó en patera a Tenerife en 2006 y estuvo interno cuatro días en un centro de internamiento de extranjeros. En Madrid, regularizó su situación al conseguir un contrato en el sector de la construcción tras ser mantero.

8- Soledad Sánchez

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología Repite en la lista de Podemos, es coportavoz de IU Madrid. Ha sido especialmente combativa con «Madrid Nuevo Norte» y la «Operación Chamartín».

9-Julio Rodríguez

El general del Aire y ex Jemad logra por fin un sitio en la Asamblea de Madrid después de no lograr escaño en ninguna de las otras elecciones a las que se ha presentado. Se incorporó a Unidas Podemos en 2015, pero no había logrado un cargo con representación. Es el gran beneficiado de la marcha de Iglesias de la política.

10- Jacinto Morano

El abogado laboralista, repetiría como parlamentario autonómico, pero únicamente si Isa Serra es inhabilitada. Ha sido senador y portavoz adjunto de Isa Serra en la anterior legislatura y son muchos en el grupo parlamentario que opinan que Morano debería estar en la Asamblea al tratarse de un político de acreditada experiencia que ha defendido los principios de la formación morada en la Cámara de Vallecas de manera satisfactoria.

De correr la lista por alguna otra circunstancia, la siguiente sería Paloma García Villa, licenciada en Periorismo por la URJC, es una activista feminista y Lgtbi. Sustituyó a Beatriz Gimeno en la Asamblea cuando se fue al Instituto de la Mujer. Queda fuera también Lilith Verstrynge, que formó parte del equipo de Pablo Iglesias cuando ocupó la vicepresidencia. Es la responsable de Transición Ecológica de Podemos e hija de Jorge Verstrynge.