Las frases más polémicas de Beatriz Gimeno, nueva directora del Instituto de la Mujer

“ La heterosexualidad , el régimen regulador por excelencia, no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a los hombres”, señaló en un artículo en 2003 bajo el título Una aproximación política al lesbianismo.

" El ano es una de las principales zonas erógenas para hombres y mujeres . Especialmente para hombres. Para que se produzca un verdadero cambio cultural tienen que cambiar también las prácticas sexuales hegemónicas y hetero normativas y que sin ese cambio, que afecta a lo simbólico y a la construcción de las subjetividades, no se producirá un verdadero cambio social que iguale a hombres y mujeres”, reflexionaba en un post publicado en Wayback Machine en 2011 con respecto al libro Por el culo. Políticas anales.

“Siempre me pregunto qué ven los hombres cuándo nos miran. ¿Qué ven cuando miran a una mujer anciana, a una niña, a una joven? ¿Cuánto de diferente es lo que ven si miran a una mujer deseable que a una que no se lo parece? Lo que me pregunto es a si su mirada sexualizada sobre los cuerpos femeninos se extiende a todos los cuerpos o sólo a los deseables, si es todo el tiempo, si es siempre y si, en todo caso, hay resquicio para encontrar algo de humanidad en esa mujer que miran”, escribió en otro artículo en Cuarto Poder en noviembre de 2019 bajo el título El hombre que mira.