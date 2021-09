Delegación del Gobierno no requirió un informe previo a la Policía sobre la manifestación neonazi en Chueca

La Delegación del Gobierno de Madrid no requirió un informe previo a la Policía sobre la manifestación que tuvo lugar en Chueca el pasado sábado, pese a que el convocante, A. A. C., era “sobradamente conocido” por sus posturas extremistas, según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto. Las comunicaciones de las manifestaciones se dirigen a dicha Delegación y no a las Fuerzas de Seguridad.

Sí hubo una comunicación informal el pasado viernes en la que desde la Delegación se interesaron si el convocante era realmente el que era, perteneciente a las Juventudes Canillejas, a lo que se les contestó afirmativamente. La manifestación, pese a ello, no fue impedida legalmente, aunque la Policía adoptó las medidas de seguridad adecuadas en evitación de incidentes.

Convocatoria de la manifestación neonazi en Chueca FOTO: RRSS RRSS

Los convocantes habían “disfrazado” su solicitud como una protesta contra los planes de futuro del Gobierno y habían comunicado el recorrido que iban a seguir. En cualquier caso, se sabía de las posturas extremistas de los mismos. Según las citadas fuentes, Juventudes de Canillejas, al frente de las que está A. A. C., está catalogada como de extrema derecha. Esta persona ha sido implicada en presuntas agresiones a ciudadanos extranjeros y en otro tipo de supuestos delitos. En su día, perteneció a Combat España, un grupo neonazi.

La manifestación del sábado en Chueca, en la que se profirieron gritos de carácter homófobo y se exhibieron símbolos de extrema derecha, coincidió en el tiempo con las concentraciones convocadas por los proetarras en el País Vasco y Navarra a favor del terrorista etarra Henri Parot. Ambos hechos han tenido un amplio eco mediático, sin que uno haya solapado al otro.

¿Qué ocurrió el sábado en Chueca?

Un grupo de neonazis se ha manifestado este sábado por la tarde en el madrileño barrio de Chueca gritando “fuera maricas de nuestros barrios” y “fuera sidosos de Madrid” escoltados por la Policía Nacional. También han coreado “tú no eres español, porque no eres blanco”. En la mañana de este lunes, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha explicado que fue la asociación de vecinos de Canillejas la que presentó esa solicitud de manifestación contra la Agenda 2030 del Gobierno. Según González, esta entidad ha había convocado otras manifestaciones anteriores en su distrito, con apenas 50 personas, poca convocatoria, sin ningún tipo de altercados: El sábado tampoco hubo ningún tipo de altercado. Por tanto, la Delegación no autoriza, solo puede prohibir y no tenía en su mano ninguna posibilidad de prohibir esta”. A pesar de estas explicaciones tanto desde Más Madrid como desde Podemos han apuntado a la responsabilidad de la delegada del Gobierno en la autorización de la manifestación.