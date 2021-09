Los inversores de Estados Unidos, a Ayuso: el freno es Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó ayer a Washington tras la etapa neoyorquina de su viaje a Estados Unidos. Y aprovechó la jornada para presentar a Madrid ante la Global Americans como la región «más competitiva» de España. Mantuvo un encuentro con Susan Segal, presidenta de Council of the Americas. También con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Y asistió a la prestigiosa gala de entrega de los Premios Liderazgo para las Américas (Leadership for the Americas Awards), acto que fue presentado por la próxima embajadora de Estados Unidos en España, Julissa Reynoso. Desde el equipo de la presidenta reconocen a LA RAZÓN el «alto nivel» de las reuniones que está protagonizando. También los frutos que esta agenda puede tener Madrid. Y como ejemplo ponen lo sucedido apenas unas horas antes de aterrizar en Washington.

Celebró un encuentro con trece fondos de inversión estadounidenses. La cita se prolongó más tiempo del previsto inicialmente, especialmente por la intensa ronda de preguntas realizadas a la jefa del Ejecutivo madrileño por parte de los responsables de Blackrock, Compass Group, EMSO Asset Management, Greylock, Van Eck, Safra Bank NYC, Hanover Asset Mgt, Carval Investors, A Plus Capital, Auriana Capital Mgt, Global Americans, Deloitte & Touche y Torino Capital. Se interesaron por los nichos de negocio en Madrid para los próximos años, por la política fiscal del Ejecutivo de Ayuso, por proyectos como Nuevo Norte y por las políticas implementadas en materia sanitaria y que han permitido mantener un cierto equilibrio entre el combate contra el virus y la recuperación económica. Algunos de los participantes llegaron a destacar la forma en la que Madrid lleva 17 años consecutivos bajando impuestos, circunstancia que, según apuntaron, no ha podido llevar a efecto ningún estado americano durante un periodo tan prolongado de tiempo.

Advirtieron, asimismo, del «freno» que pueden suponer para la legada de inversiones a Madrid algunas de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Reseñaron en este punto los impuestos, especialmente tras los anuncios realizados por la vicepresidenta Yolanda Díaz en torno a la posibilidad de subir algunas figuras fiscales, como la de Sociedades. Como ejemplo de lo contrario, uno de los participantes puso en valor iniciativas como la reciente reforma de la Ley del Suelo, que supuso la eliminación de trabas burocráticas.

Otro de los elementos que este selecto grupo de inversores puso encima de la mesa a la hora de explicar las reticencias a invertir en España, derivadas de la acción de gobierno de la coalición PSOE-Podemos, está relacionada con la falta de reflejos de Moncloa en la concesión de visados de inversores. Actualmente existen cuatro modelos para este tipo de visados y las trabas en este terreno que se encuentran muchos empresarios en suelo español contrasta, por ejemplo, con la reciente reforma que el Gobierno de Portugal ha efectuado al establecer una «golden visa» para favorecer la fructificación de proyectos.

En el repaso que hicieron los inversores ante Ayuso de la situación actual de Madrid pusieron también en valor la actitud «facilitadora» por parte del Gobierno regional a la llegada de iniciativa privada así como la calidad de vida en la comunidad, especialmente en relación con el estado de su sanidad, su educación y la red de transportes. También en lo concerniente a su «vibrante» modo de vida.

Horas después de su cita con los fondos de inversión, Ayuso se reunió con el CEO de Bloomberg y ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, en la sede de la compañía. En un primer momento esta cita no estaba prevista en la agenda y, finalmente, el encuentro se prolongó durante más de una hora.

Las sensaciones en el equipo de la presidenta son buenas: «He notado interés por nosotros, pero (los inversores) se sorprenden de que haya una política fiscal a nivel estatal tan rígida y que dificulta mucho que la inversión pueda venir», reconocía ayer la propia Ayuso desde Washington. Y dio pistas de que pronto pueden llegar buenas noticias: «Estamos esperando algunos anuncios y estamos estrechando lazos para que de aquí en adelante tengamos más puertas a las que seguir llamando y traigan esos proyectos».