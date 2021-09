-¿Cómo ha sido la vuelta al Gobierno tras dos años fuera?

-Estupenda. Trabajar con Isabel Díaz Ayuso es un privilegio. Tiene una idea muy clara hacia dónde tiene que ir la sociedad madrileña. Trabajar en ese proyecto en dos materias que son de futuro es un placer enorme.

-¿Es un fracaso que la primera coalición de la historia de Madrid acabara como acabó?

No sé si es un fracaso o no. Sé que ha habido unas elecciones y la presidenta de esa coalición ha sacado una mayoría abrumadora. Lo que demuestra que estaba haciendo bien las cosas, que Madrid ha cambiado el paso con lo que están haciendo otros gobiernos y que hemos estado centrados en la realidad. Eso lo ha visto la gente y han votado en libertad. No diría fracaso, si acaso un fracaso de la coalición, pero no de la presidenta.