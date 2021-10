El futuro del PSOE en Madrid, en manos de un alcalde, un ex militar, una profesora y un portavoz en la Asamblea

«No hemos sido claros y por eso no hemos sido capaces de convencer a la gente»

Tiene el bastón de mando del Ayuntamiento de Fuenlabrada desde 2018 y quiere repetir como alcalde.

¿Cómo cambiaría la dinámica del partido?

Es el momento de parar y ponernos a trabajar para fortalecer al PSOE de Madrid. No desde los personalismos, ni creyendo que un candidato nos va a hacer salir adelante, sino desde los equipos. EL PSOE-M tiene que volver a ser un equipo coordinado y fuerte, y debe sumar a la sociedad civil; debe tener presencia en las calles, ser permeable a los movimientos sociales y las entidades de todo tipo. Ahora mismo no hay partido en Madrid y debemos volver a recuperar la fortaleza de ser una organización y el orgullo de militar en el Partido Socialista de Madrid. Para ello, es importante acabar con las dinámicas personalistas del pasado y sumar a más personas para poder gobernar. Lo importante es que los afiliados y afiliadas del PSOE de Madrid tienen en su mano esa oportunidad: el voto de cualquier militante vale igual que el de cualquier cargo institucional u orgánico. No decide un aparato o los notables del partido, decide la militancia.

¿Qué hoja de ruta se debe seguir para ganar en 2023?

Es momento de elegir un secretario general que se comprometa a trabajar por el partido y no para garantizar su candidatura a la Comunidad de Madrid. A partir de ahí debemos centrarnos en fortalecer la organización y abrirnos a la sociedad madrileña para construir un proyecto que ilusione. Debemos hacerlo además garantizando nuestra autonomía siempre con lealtad a los órganos federales. Después será el momento de seleccionar a través de primarias a las personas que deben liderar ese proyecto. Creo que ya toca que sean candidatas.

¿Qué ha fallado para que sitios tradicionalmente de izquierdas hayan votado al PP en el 4-M?

Yo apuesto por que recuperemos un sello nítidamente de izquierdas. Sin complejos. Creo que no hemos sido claros y eso ha provocado que no hayamos sido capaces de convencer a la gente. La gente confía en nosotros cuando les presentamos un proyecto de izquierdas y no cuando hemos pretendido ser templados.

¿Su plan es ser líder del PSOE pero también candidato en las elecciones de 2023?

No seré candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, sino que mi objetivo es repetir en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Doy este paso porque creo que es necesario trabajar dentro del partido.