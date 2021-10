Madrid queda fuera de riesgo de coronavirus este fin de semana

Madrid está más cerca de acabar con la covid-19. Es más, se encuentra a tan solo 48 horas de entrar en riesgo bajo de covid, un nuevo estadio de la pandemia que la Consejería de Sanidad calcula que se alcanzaría este fin de semana. Concretamente, entre el sábado y el domingo.

Ayer, la incidencia acumulada se encontraba en 55 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y la región se encontraría fuera de riesgo cuando alcanzara los 50 casos. Según los cálculos de la Consejería de Sanidad esto ocurriría entre el 9 y el 10 de octubre, cuando la Comunidad de Madrid bajaría a los 48,9 o 50,1 casos de incidencia acumulada a catorce días.

Y en esto tiene mucho que ver la vacunación, ya que los últimos datos disponibles permiten constatar que el 90 por ciento de la población a partir de 12 años tiene una dosis, mientras que el 88 por ciento cuenta ya con la pauta completa.

«Esto nos coloca en una situación muy favorable, pero nosotros seguimos promoviendo estrategias para incentivar la vacunación, porque estamos viendo que disminuye el riesgo de fallecimiento», ha asegurado a LA RAZÓN, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.

Los datos de incidencia acumulada constatan que ya hemos alcanzado la inmunidad de rebaño que, con la variante delta, mucho más contagiosa, se habían situado en el 85% de pauta completa de vacunación y que queda superada al situarnos en el 88,75%.

Andradas ha valorado muy positivamente las medidas aplicadas por la Comunidad de Madrid habida cuenta de que va a llegar a la fase de fuera de riesgo a la misma vez que otras comunidades que han aplicado medidas mucho más restrictivas en la quinta ola. «Nosotros no hemos cerrado ningún sector y siempre hemos valorado muy bien el impacto de nuestras medidas respetando el riesgo, los negocios y la salud de los ciudadanos», añadió.

Ahora bien, ¿cuándo acabará la pandemia? La directora general de Salud Pública vaticina que el número de casos seguirá descendiendo, aunque a menor velocidad, pero estima que aún queda tiempo para poder decir que la pandemia ha acabado. «En Madrid no estamos aislados del mundo y, si no se alcanzan niveles de vacunación mundial del 40%, no podremos hablar del fin de la pandemia, tan solo de control».

A más corto plazo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ayer no se mostró preocupado por el puente. «Traen más desplazamientos, más actividad social, pero no nos preocupa especialmente, aunque estaremos atentos a la evolución».

Relajación de medidas

La incidencia acumulada de casos de coronavirus sigue bajando en Madrid, que está muy cerca de entrar en la fase de fuera de riesgo. Este es el motivo por el que se están relajando medidas restrictivas, especialmente del ocio nocturno, uno de los sectores que ha tardado más tiempo en iniciar su desescalada. Así, desde hoy mismo, se permitirá el baile en las pistas, aunque con mascarilla. Tampoco se podrá consumir mientras se baila, ya que solo se podrá comer y beber en las mesas.

La barra también se podrá utilizar, aunque con taburete. Estas medidas entrarán en vigor hoy, después que se publique la orden de la Comunidad de Madrid que regula las nuevas medidas.

Hace ya unos días que el Gobierno de Díaz Ayuso eliminó todas las restricciones de aforo en los sectores de actividad económica y social y tanto en el exterior como en el interior. En la hostelería y restauración también se suprimieron los límites máximos de ocupantes por mesa en interior y exterior.