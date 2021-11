“La lluvia amarilla” en el Teatro Español: un grito contra la despoblación y algo más

Ainielle existe, y es un pueblo del Pirineo aragonés. En él situó Julio Llamazares en 1988 la trama de su novela «La lluvia amarilla» tras 17 años borrado del mapa, para poner rostro a uno de los dramas más sobrecogedores de nuestro país: la despoblación. Pueblos vacíos, tejados derrumbados, bancales arrebatados de maleza, cristales rotos, chimeneas apagadas…silencio. Pero igual que la maleza se come los muros, la ausencia de habitantes devora la memoria de los lugares. Andrés de Casa, el último habitante de Ainielle refugiado entre las ruinas de ese pueblo fantasma, recuerda a todos sus vecinos que han muerto o se marcharon y evoca los días compartidos con Sabina, su esposa, la última noche de su vida. Cuando Jesús Arbués leyó la novela, pensó adaptarla al teatro y dirigida por él, se representa en el Teatro Español.

Dónde Teatro Español. Cuándo hasta el 12 de diciembre. Cuánto 18 euros

«Me costó mucho –confiesa Arbués–, cuando la leí jamás pensé que me iba a costar tanto adaptarla. Al comentárselo a Llamazares me dijo: “Es que no es un monólogo porque no está hablando a nadie, es la verbalización poética de lo que él piensa en su último momento de vida, donde todo le pasa por delante”. Lo difícil era darle cuerpo en un escenario sin hacerla una obra costumbrista, porque se perdería una de sus claves, la vena poética de la novela, Andrés no habla así, es el autor quién está presente en ese mundo». ¿Quién la haya leído encontrará lo mismo? «He sido respetuoso con el autor, no he puesto una sola frase que no sea suya, y creo que también con el espíritu, pero es otra cosa –afirma–, la traslación de una novela al teatro siempre cambia porque es distinta la experiencia de leer, a verlo en un escenario y, aunque intentes hacer lo mismo, es otra cosa».

Para un actor es difícil interpretar un monólogo interior tan intenso y emocional. «Andrés de Casa (Ricardo Joven) hace el texto y Alicia Montesquiu es la conductora de la acción, en momentos es Sabina, en otros una sombra, a veces canturrea y puede ser una mujer del pueblo y otras el autor que habla, hace de nexo entre los monólogos del protagonista, que emocionalmente son muy duros y trabajosos», asegura Arbués, para quien el pueblo es un personaje más. «Para un aragonés, el concepto de “la casa” es importantísimo, es lo que te conecta con tus antepasados, su legado, su memoria». El fondo del libro habla de despoblación, de esa España que se vacía olvidada de todos, «pero como en todas las grandes novelas, hay algo más que las lleva a lo universal, darnos cuenta de qué nos ha faltado, qué debimos hacer y no hicimos, el amor que no se dio, la invalidez emocional del protagonista, incapaz de abrazar o decir te quiero. “He vivido de espaldas a mí mismo”, dice. Ha dejado que se le vaya todo y ahora está abandonado y muriendo solo. Todo regresa al final de su vida y le pasa factura y eso me conmueve profundamente», confiesa Arbués.

El Chéjov más íntimo y apasionado «Tomo tu mano en la mía» era la despedida epistolar en todas las cartas encendidas de amor que se entrecruzaron Anton Chéjov y Olga Knípper, de ahí el título de la obra. El autor la conoció en una lectura de «La gaviota» y entre ellos surgió una apasionada relación, primero fue amiga, luego amante y, finalmente, marido y mujer. Fueron 400 las cartas que se escribieron durante seis años separados a más de mil kilómetros de distancia, ella entre Moscú y San Petersburgo como actriz estrella en el Teatro del Arte dirigido por Stanislavsky, y él en un balneario de Yalta aquejado de tuberculosis. Con esa correspondencia, Carol Rocamora, una de las mayores especialistas mundiales en el teatro de Chéjov, biógrafa y traductora de sus obras, ha hilvanado una historia teatral de pasión, emocionante y a la vez divertida, que dirigida por Santiago Sánchez llega al teatro Fernán Gómez, con Rebeca Valls y José Manuel Casany como protagonistas. Oportunidad única «Esta obra supone un acercamiento muy particular a una figura literaria y del teatro universal como es Anton Chéjov –explica Sánchez–. Rocamora ha recreado la relación que tuvieron, personal y artística, y con ellos asistimos a momentos magníficos de la historia del teatro, cómo se crean “Las tres hermanas” y “El jardín de los cerezos”, dos regalos escritos para ella. Para los amantes de su literatura es una ocasión especial para conocer cuestiones que posiblemente ignoraban acerca de su vida y su obra y, sobre todo, para emocionarse –enfatiza el director– porque trata de dos personas extraordinarias en circunstancias excepcionales, separados por culpa de la enfermedad. La genialidad de Rocamora ha sido reconstruir esa intensa relación afectiva y artística, esa pulsión sensual, sexual y creativa a través de los escritos reales de sus cartas y eso me parece una oportunidad única», concluye. Dónde Teatro Fernán Gómez. Cuándo hasta el 28 de noviembre. Cuánto entre 15 y 18 euros