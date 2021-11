Las 15 claves del dispositivo navideño de Madrid: cortes en Centro, plan anti hurtos y 700 policías más

La ciudad de Madrid calienta motores para la Navidad. En apenas ocho días, el viernes 26, se encenderá el alumbrado típico de estas fiestas y, en paralelo, el Ayuntamiento de la capital activará el dispositivo de seguridad para evitar problemas de orden público y, también, aglomeraciones en un momento de especial incertidumbre sanitaria por el ligero repunte de los contagios en la región. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha diseñado un refuerzo de 400 policías a diario, que alcanzará los 726 agentes el fin de semana.

¿Cuándo empieza el dispositivo de Navidad? Entrará en funcionamiento la mañana del 26 de noviembre (Black Friday) y que se prolongará hasta la noche del 9 de enero.

¿Qué días se espera mayores aglomeraciones? La delegada de Seguridad y Emergencias y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha informado hoy a la Junta de Gobierno de este dispositivo especial de seguridad. Entre las fechas previstas con mayor afluencia de personas, destaca el primer día del dispositivo (26 de noviembre, Black Friday), así como el puente de la Constitución (3-8 de diciembre), algunos fines de semana, las fechas festivas navideñas de Nochevieja y su jornada previa y el día anterior a Reyes (5) y los posteriores (7 y 8).

¿Cuántos policías lo integrarán? Consta de un refuerzo diario de 402 agentes municipales de lunes a jueves, que se elevará hasta los 726 policías cada jornada de los fines de semana (viernes, sábado y domingo).

¿Habrá un plan frente a los hurtos? El dispositivo especial tiene los objetivos prioritarios de incrementar la seguridad ciudadana (tanto real como percibida), para lo que se establecerá el servicio policial en los lugares de mayor concentración de personas de todos los distritos de la ciudad con el fin de prevenir la comisión de delitos y se dispondrá también un grupo especial anti hurtos de agentes de paisano en Centro.

¿Cómo se controlará el exceso de ruido? El dispositivo también busca aumentar la seguridad vial, minimizando aquellos riesgos que son inherentes a la movilidad de personas y vehículos; controlar y vigilar aquellas fuentes sonoras que puedan producir un incremento de la contaminación acústica; así como controlar los establecimientos de hostelería y restauración y todos aquellos sujetos a la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas (LEPAR), con especial atención a la presencia de menores y la posible venta de bebidas alcohólicas a estos, así como aforos y horarios.

En caso de corte, ¿por dónde puedo acceder a Preciados y a la calle del Carmen? A Preciados se accederá únicamente por la Puerta del Sol, cerrando el acceso por Callao y desviando a los peatones por la Calle del Carmen; mientras, a la calle del Carmen se accederá únicamente por Callao, cerrando el acceso por la Puerta del Sol y desviando a los peatones por Preciados. Una vez en el interior de la calle Preciados o Carmen, podrán dirigirse a una u otra a través de las vías transversales.

Policía Municipal, el pasado año, en el centro de Madrid por la campaña navideña. FOTO: Jesús G. Feria La Razon

¿Se puede limitar el acceso al Centro? Asimismo, si la afluencia de personas en alguna zona céntrica se elevara a una cantidad que comprometiera su seguridad y afectara a la movilidad personal, los agentes podrán restringir temporalmente los accesos a la zona hasta que el riesgo desaparezca (nivel negro). Previamente, el jefe operativo valoraría la instalación de filtros, el control de acceso o la implantación de un solo sentido peatonal en los accesos a las calles que pudieran verse especialmente afectadas.

¿Podrá, en esos casos, dejar de parar el Metro en Sol? En el caso de la Puerta del Sol, se suprimirán si fuera necesario las paradas en esa estación (tren y metro) si se estableciera el nivel negro. Además, durante los días de mayor saturación de personas se tendrá previsto ordenar las entradas y salidas al metro en sus diferentes accesos.

¿Qué actuaciones se llevarán a cabo para minimizar el riesgo Covid en las aglomeraciones? Se pretende evitar aglomeraciones que puedan suponer un riesgo para la seguridad de los ciudadanos, reforzándose la presencia policial en los lugares con mayor afluencia, especialmente en las zonas más céntricas. Se ha dividido el distrito de Centro en tres zonas de actuación preferentes, inmediaciones de las grandes superficies comerciales, intercambiadores y estaciones de transporte. Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las medidas preventivas por la Covid. Asimismo, los agentes estarán atentos a la posibilidad de que personas que se encuentran ejerciendo alguna actividad en la vía pública puedan dificultar la movilidad peatonal (actuaciones artísticas callejeras, personas que venden lotería, etc.) y asegurarán el acceso al transporte público.

¿Se cortarán los accesos en las calles Carmen y Preciados? La Policía Municipal podrá limitar los accesos a las calles de Preciados y Carmen y fijar un sentido único peatonal si fuera necesario, utilizando los paneles fijos ya existentes para informar tanto del sentido de la marcha peatonal como de cualquier posible mensaje importante que se precise transmitir.

¿Habrá controles de tráfico y posibles desvíos? Ante el incremento de los desplazamientos con vehículo en horario nocturno en estas fechas y, por ello, ante el mayor riesgo para la siniestralidad, los servicios operativos actuarán contra infracciones agravadas como alcoholemias y drogas, exceso de velocidad, estacionamientos indebidos en carril bus, doble fila, etc. Cuando se diera una mayor afluencia de público en vías que hagan preciso el corte de accesos tanto de personas como de vehículos, se tendrán previstos los posibles cortes y desvíos de tráfico rodado.

¿Y en los aparcamientos de las zonas comerciales? Se ha planificado un servicio policial que minimice los problemas de saturación de las vías y de los estacionamientos públicos en inmediaciones de las grandes superficies comerciales. Este dispositivo contará con el apoyo de agentes de movilidad en ejes preferentes y vías de alta intensidad circulatoria.

¿Se prohibirá el acceso de vehículos pesados a algunas calles? Se establecen medidas de restricción del tráfico a vehículos pesados en la calle Gran Vía desde las 00:00 horas del día 3 de diciembre hasta las 00:00 horas del día 7 de enero.

¿Cómo afecta este dispositivo a los demás distritos de la ciudad? Se incrementará la seguridad en todos los puntos y distritos de la ciudad con numerosa afluencia de personas, especialmente en aquellos lugares e inmediaciones de los centros comerciales y donde se celebren mercadillos, atracciones e instalaciones navideñas. Entre las grandes zonas comerciales se encuentran La Vaguada, Plenilunio, Islazul, Aluche, Sanchinarro, La Gavia, Príncipe Pío, Las Rosas, Gran Vía de Hortaleza, Méndez Álvaro y Plaza Río 2.