The Telegraph define a Ayuso como la líder a la que “odia la izquierda” y augura que será “presidenta de España”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha regresado este sábado a las páginas de la Prensa internacional. En este caso a través de una entrevista en el diario británico The Telegraph, en la que hace un repaso de su gestión de la pandemia a nivel regional y en la que carga contra los cierres masivos como único instrumento para enfrentarse a la expansión del coronavirus: “La economía es también una cuestión de salud. Enfrentar salud y economía es una mentira, porque ¿qué pasa con la gente que se arruina? ¿Qué pasa con su salud? ¿Y la gente que se suicida o sufre depresión?”, asegura durante la entrevista.

Ayuso en una entrevista en The Telegraph FOTO: The Telegraph The Telegraph

Durante su repaso de lo sucedido en estos dos últimos años, Ayuso justifica el cierre de toda actividad en el arranque de la pandemia, pero considera que, a día de hoy, no es la herramienta que deben utilizar los gobiernos: “Cuando los historiadores miren hacia atrás, verán que todos los cierres después del primero fueron un error histórico”. Y añade: “Lo que está ocurriendo es un abuso de poder, y los cierres son un fracaso, incluso en términos sanitarios. Muchos gobiernos de todo el mundo optan directamente por los cierres sin probar todas las alternativas, ya sea por falta de creatividad o de valor”.

A lo largo de la entrevista, el diario británico traza también un retrato de Ayuso. De ella asegura que se vio “catapultada” a la condición de “estrella” cuando asumió la decisión de reabrir Madrid y tratar de mantener un equilibrio entre la salud y la economía. Menciona la “ayusomanía” como el fenómeno desatado a raíz de esta toma de decisiones y de las elecciones del pasado 4 de mayo. Y define a la presidenta madrileña como la figura política española a la que “odia la izquierda”. El texto del diario británico subraya también cómo “se apunta a que algún día será la primera mujer presidenta del Gobierno español”. Se hace eco The Telegraph de anécdotas, como, por ejemplo, las protagonizadas por los responsables de varios negocios de restauración de la región que han rebautizado algunos de sus platos en honor a la presidenta o el hecho de que algunos de sus fans se refieran a ella como “Santa Isabel”.

La presidenta regresa durante la entrevista al que fue uno de sus mantras durante la campaña electoral del 4 de mayo, cuando hizo bandera del estilo de vida de Madrid: “Si Madrid no es libre, ya no es Madrid. Lo único que he hecho es dejar que Madrid sea Madrid. Hay una forma de vida madrileña, y es estar en la calle y perseguir tu sueño”.