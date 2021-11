Ortega Smith a Almeida: “Que le vaya bonito, con nosotros no cuente”

El Ayuntamiento de Madrid ve peligrar la aprobación de los presupuestos. Al menos a corto plazo. Vox, socio prioritario de Martínez-Almeida, ha sido tajante. “Que le vaya bonito, con nosotros no cuente”, ha afirmado el portavoz de la formación verde en Cibeles, Javier Ortega Smith, durante su intervención.

“No vamos a traicionar ni a los votantes de Vox ni a los votantes del PP a los que usted ha traicionado, tirándose a los brazos de las políticas de la izquierda. ¿Sabe usted lo que dicen sus socios comunistas? Que las políticas de Carmena han vuelto para quedarse?”, ha dicho Ortega en su comparecencia. Entre otros puntos que no se habrían cumplido en el acuerdo de investidura con Vox, el portavoz ha citado los retrasos en los pagos de la Policía Municipal, la falta de un plan para aprobar con la violencia en las calles donde se encuentran los centros de menas, las 10.000 plazas de aparcamientos disuasorios que no se han llevado a cabo, la ausencia del Samur del Mayor, la limpieza de los vertederos o la no eliminación de los “chiringuitos” de la izquierda. Y, por supuesto, la mayor crítica ha sido por la aplicación de la estrategia medioambiental de Madrid 360, “que es dar la vuelta para llegar al mismo punto de Madrid Central”.

Por su parte, el alcalde ha echado en cara que lleva “entre dos y tres meses aguantando los insultos e incluso la imputación de delitos”, como la prevaricación en la constitución del Grupo Mixto. Además, le ha recordado que el “pacto de investidura no dice acabar con Madrid Central, sino permitir la circulación por ejes estructurantes por el distrito Centro”.

Hay que recordar que, durante la presentación de la nueva plaza de España, el alcalde ya había reprochado a Vox el hecho de no haber recibido aún una contestación en lo que respecta a los presupuestos. Unas cuentas que, entre otros aspectos, contemplan una rebaja fiscal de más de 60 millones de euros para los madrileños.

Así, esta mañana, en su turno de réplica, el alcalde ha interpelado directamente a Ortega Smith para preguntarle “por qué consideraba que estos presupuestos no eran buenos para los madrileños”. “¿Por qué se niega si quiera a sentarse a negociar?”, ha insistido. De hecho, le ha recordado que, mientras Vox ha votado junto a los “comunistos” 25 veces, en relación al nuevo grupo mixto de Recupera Madrid, mientras que el equipo de Gobierno ha sumado sus votos en 17 ocasiones.