El PP no apoyará en Madrid la ley de Igualdad de Vox

El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha decidido abstenerse en su votación y no apoyará la Ley de Igualdad que Vox ha remitido a la Cámara, que el jueves tendrá que debatir si se tramita o no.

El argumento que ha dado el portavoz de los Populares en la Cámara madrileña, Alfonso Serrano, es que ”no podemos votar a favor de una iniciativa que creemos que tiene muchas deficiencias técnicas y que, además, creemos que no es la herramienta para poder modificar determinadas leyes”.

En plenas negociaciones con Vox sobre posibles modificaciones de las leyes lgtbi y trans, que están vigentes en Madrid desde 2016, también ha subrayado que no votará en contra porque “lo que tenemos que hacer es trabajar con seriedad y rigor y desde luego no vamos a hacerle el juego a la izquierda dándole nuestro voto, que lo que pretende es adueñarse de banderas que no le pertenecen”.

Serrano ha reconocido que hay abierto un diálogo para retomar puntos de las leyes que “son mejorables” pero ha dejado claro que en ningún caso se va a votar a su derogación.

Por su parte, el portavoz del Gobierno Regional, Enrique Ossorio, subrayó sobre la ley de Vox que “hay determinadas cuestiones que no son procedentes” y, en concreto, en la parte educativa, “hay aspectos que son erróneos, no compartimos la disposición final derogatoria (de las leyes vigentes)”, aunque admitió que las normas vigentes son mejorables porque “desde un punto de vista jurídico están muy mal realizadas y hay artículos que no se pueden aplicar. Hay aspectos mejorables”, ha sentenciado.

En la misma línea, el consejero de Justicia, Enrique López, se ha mostrado a favor de la mejora técnica de estas normas que “tienen un carácter simbólico importante, pero a nivel jurídico son deficientes”.

Vox ya ha dicho que la falta de apoyo del PP a su ley no iba a condicionar su apoyo a los presupuestos, aunque sí ha dicho que lo tendrá en cuenta de cara a negociaciones futuras. Monasterio, a su vez, se ha mostrado dispuesta también a seguir negociando las leyes vigentes con idea de que finalmente se acaben pareciendo “lo más posible” a su proyecto de ley que no prosperará en la Asamblea.