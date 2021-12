Almeida, tras el portazo de Vox: “Ortega Smith ha faltado el respeto a todos los madrileños”

El “no” rotundo de Vox Javier Ortega Smith a votar a favor de los presupuestos del Ayuntamiento para 2022 ha provocado el enfado del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Así lo ha manifestado el regidor tras la Junta de Gobierno y después de reunirse por la mañana con el portavoz de Vox. “Ortega Smith ha faltado al respeto a los madrileños. Ha venido a Cibeles a hacer un paripé de ir a hablar con el alcalde. Para eso, no necesitábamos que pasaran dos meses para pedir una reunión”, ha asegurado Martínez-Almeida.

Según ha detallado el alcalde, “no hemos hablado de los presupuestos. No ha sido una reunión, ha sido un frontón. Yo le preguntaba por los presupuestos, él decía que estaban bien... pero su respuesta final era Madrid Central. Le preguntaba por sus propuestas... y su respuesta era Madrid Central”. Una referencia al principal reproche de Vox al alcalde, después de pactar la nueva ordenanza de Movilidad con los cuatro ex concejales de Más Madrid agrupados en Recupera Madrid. Motivo por el cual el alcalde le ha afeado su actitud: “El que Javier Ortega Smith quiera pasear con su coche por la Gran Vía nos va a costar 60 millones de euros a los madrileños”, dijo. Unas palabras que aluden a la rebaja fiscal anunciada en las cuentas y que peligra en caso de tener que prorrogar las cuentas de 2021. “Si no quiere hablar de los presupuestos, que no venga. Venir aquí con el discurso de que vivimos en la ciudad de los comunistas no es serio”, añadió el alcalde.

En su opinión, esa actitud de Vox se llama “no querer trabajar”. “Me he llevado una profundísima decepción. Este portazo no se lo da a Almeida, se lo da a los madrileños. Es un portazo inmenso”.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, cree es es hora de “desenmascarar a Vox”. “Lo de que los coches puedan pasar por la Gran Vía es una excusa y una tontería. Se les ve plumero. Es un partido que allá por donde pasa siembra el caos”.

Por todo ello, el alcalde se ha mostrado abierto a negociar con el resto de partidos. Y ha reconocido que el primero en la lista es el Grupo Mixto, que es el que ha “mostrado más voluntad”. “Vamos a agotar todas las vías para tener unos presupuestos”, ha concluido.