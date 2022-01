Ayuso se indigna con Sánchez por la pobreza en las calles de Madrid: “No se lo pienso admitir, esto no es Cuba”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su contrariedad sobre las declaraciones de Pedro Sánchez en una entrevista en la que el presidente del Gobierno ha aludido a la pobreza de las calles de Madrid. Díaz Ayuso no ha podido evitar responderle durante su intervención en el desayuno informativo Fórum Economía en la que se ha sentido molesta por las referencias de Sánchez sobre que “se sale a la calle en Madrid y se ve a mucha gente pobre que vive en ellas”, ha mencionado.

“Lo primero de todo es que él no sale a la calle. Y lo segundo que tengo que decir es que la izquierda se empeña en creer que Madrid es Cuba, pero no es así. La presidenta regional aludió a que “no pienso admitir declaraciones como las que ha hecho hoy sobre las calles de Madrid cuando no es la Comunidad de Madrid la que económicamente está peor”, sentenció.

A renglón seguido aseguró que “la norma de Sánchez es criticar todo lo que hace la Comunidad de Madrid para después copiarlo y quitarse de en medio de cualquier responsabilidad abandonando a las Comunidades a su suerte”.