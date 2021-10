Ayuso vuelve a la carga contra Sánchez: “Estamos ante el Gobierno más autoritario desde la dictadura”

La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente con el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha hecho tras su visita en la mañana de este jueves a Valdebebas. A juicio de Ayuso, el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Estado de Alarma demuestra que “estamos ante el Gobierno más autoritario desde la dictadura”. Y ha justificado así esta acusación: “Casi tenemos que dimitir, casi me tengo que ir de la Puerta del Sol por negarme a cerrar Madrid de manera ilegal durante el Estado de alarma que impuso el Gobierno de Sánchez. Nos mintieron sobre la situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid, nos estuvieron acorralando para intentar de manera ilegal cerrar la Comunidad a lo que se opuso frontalmente este Gobierno y de no haber sido así, no queremos conocer las consecuencias económicas de esa decisión arbitraria e impositiva”.

Ha recordado la presidenta madrileña que su equipo tenía razón: “Otra vez la justicia nos lo vuelve a decir y, por eso insisto, estamos ante el gobierno más autoritario que hemos conocido en democracia. Desde la dictadura no habíamos vivido algo igual y no podemos acostumbrarnos a esto”. Ayuso ha lamentado que Moncloa “desprecie la ley, ataque la justicia, amordace el Parlamento, con comités de expertos falsos nos han dejado en las desescaladas al final perjudicando directamente a los intereses económicos de las familias y las empresas madrileñas. Ya llevan en dos legislaturas 98 decretos-ley, están gobernando a base de decretazos, dando la espalda a la transparencia”. Y ha puesto un ejemplo para ilustrar esta situación: “Ahora mismo el Comité de Transparencia lleva ya casi 100 incumplimientos que han apercibido a este Gobierno, atacan a la propiedad privada, indultan a golpistas contra el criterio de los jueces, intervienen consejos de las empresas. Creo que tenemos que denunciarlo, esta situación es muy grave”.