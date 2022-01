Alcorcón se queda sin pregón de Semana Santa

«Discriminación y mala fe». Esta es la única explicación que encuentra la Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza a la actuación que el gobierno de Alcorcón –una coalición de PSOE y GANAR Alcorcón– ha tenido a la hora de gestionar su petición de reserva del teatro municipal con el fin de celebrar, el próximo 3 de abril, el tradicional pregón de Semana Santa y retomar así esta tradición tras dos años de pandemia.

«El Ayuntamiento de Alcorcón», denuncia la Hermana Mayor de la cofradía, Arantxa Álvarez, «ha comenzado a poner trabas a los actos que rodean la celebración de la Semana Santa en el municipio». El Gobierno de la hermandad presentaba en junio de 2021 la solicitud para reservar el teatro. Al no recibir noticias sobre la resolución de la petición, la cofradía reclamaba estos días la reserva del espacio, «ya que comienzan los preparativos y contratos con los pregoneros, artistas y bandas que participan en este acto cultural y promocional de la Semana Santa alcorconera». Asimismo, Álvarez subraya que la petición «lleva seis meses perdida en un limbo burocrático», y que la decisión final está «en manos de la concejala», Sonia López Cedena, «quien se excusa diciendo que la decisión depende del Ministerio de Cultura».

Sin embargo, todo parece indicar que la decisión ya está tomada. «La semana pasada hemos podido ver cómo se anunciaba una obra de teatro para el domingo 3 de abril por la mañana y, de repente, ese acto se ha visto modificado y aparece en todas las programaciones para el domingo por la tarde», denuncia Álvarez. Además, ha recordado que este pregón, en el que han participado durante sus 20 ediciones artistas de renombre a nivel nacional como Charo Reina, Karina, Ángel Garó o Manolo Escobar, «es y ha sido siempre un acto gratuito para todo el público, y ha contado con largas filas de personas para conseguir algunas de las más de 900 butacas de las que consta el recinto teatral». «Después de dos años de pandemia y sin poder celebrar este pregón, este año todavía, a un mes de la cuaresma, es una incertidumbre saber si se podrá celebrar», lamenta Álvarez.

En realidad, esta no es la primera vez que esta Hermandad encuentra un escollo en el gobierno socialista del municipio. En junio de 2020, la organización ya denunciaba que la alcaldesa Natalia de Andrés se retractaba de la decisión de cederles un local para su sede en el centro de la ciudad, tan solo un año después de habérselo concedido. La regidora alegaba entonces que esta cofradía, así como la Hermandad de la Virgen de los Remedios, con la cual compartía espacio, debían abandonar el local para que los empleados del servicio de limpieza del municipio pudieran dejar allí sus enseres de limpieza y de recogida de residuos sólidos urbanos. Después de meses sin ofrecerles una alternativa, la hermana mayor de la cofradía explica que les han cedido «un local municipal en la otra punta de la ciudad, cuyas llaves nos han sido entregadas casi de forma clandestina por los empleados municipales mientras que a otras asociaciones les hacen entrega de las llaves las concejalas involucradas, las titulares de Cultura y Patrimonio o la propia alcaldesa, que luego publican en sus redes sociales».

Por todo ello, la hermandad ha querido «denunciar una vez más la doble vara de medir que usan nuestros gobernantes locales», sobre todo porque «se llenan la boca de decir que todas las asociaciones somos iguales, pero luego con sus actos demuestran que favorecen a unas y no hacen casos y ahogan a otras». Además, Álvarez apunta que, si bien «constantemente nos piden colaboración», no todas las asociaciones del municipio reciben el mismo trato por parte del Consistorio. «Favorecen la realización de actividades organizadas por algunas asociaciones y a otras nos ponen todas las pegas del mundo», asevera Álvarez, reclamando que, incluso, «determinados actos que cuentan con el beneplácito del Ayuntamiento no pagan tasas o alquileres» por sus espacios. A pesar de todo, la hermandad mantiene la esperanza en que esta situación «tan desagradable» se revierta, y que los gobernantes del municipio «cooperen y colaboren de verdad con todas las asociaciones», sin «medias verdades ni complejos».