Raquel Ponce: «Espero que alguna generación diga: “Nos vamos de galerías”, en vez de irse de tapas y copas»

– Después de 30 años de trabajo, hay algunos temas que ahora han cobrado más relevancia, como la igualdad, ¿qué opina?

– En el mundo de la creatividad no hay sexos, hay calidad, proyecto, trayectoria y una carrera. He trabajado con mujeres que son personas muy comprometidas y hombres que también lo han sido. A lo largo de la historia, la mujer no tenía relevancia, no en el arte, sino en ninguna profesión. Ahora bien, tenemos que reivindicar la calidad y el proyecto más que género. Yo creo en el trabajo, en el buen hacer y en el compromiso.