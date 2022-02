Comienzan las multas en la Plaza Elíptica de Madrid: esto es todo lo que hay que saber

En menos de 48 horas, la capital contará con una segunda zona donde se sancionará a aquellos vehículos que accedan a la misma sin estar autorizados. La primera fue Distrito Centro, antes Madrid Central, que entró en vigor en octubre y que comenzó su periodo sancionador en diciembre. Ahora le toca a Plaza Elíptica, el principal punto negro de la contaminación en la capital. Transcurridos dos meses de su puesta en marcha –el pasado 22 de diciembre–, este martes, a partir de las 23:59 horas, termina su etapa meramente informativa. Dicho de otro modo: las 25 cámaras que vigilan los accesos indebidos en el perímetro ya están facultadas para poder sancionar.

Coches A... con excepciones

Al contrario que en Distrito Centro, los vehículos con categoría B y C pueden entrar, estacionar y circular por el interior de esta Zona de Bajas Emisiones sin restricciones. En este caso, los afectados son los coches sin etiqueta: los de gasolina anterior al año 2000 y los diésel anteriores al 2006. Con todo, incluso estos cuentan con una excepción: quedan exentos los vecinos que dispongan, en régimen de propiedad o usufructo, de un vehículo A con fecha 1 de abril de 2021 o previa y estén empadronados en los barrios de Abrantes, Opañel y Comillas del distrito de Carabanchel y en los barrios de Moscardó y Zofío de Usera. Se incluye en esta excepcionalidad a aquellos que, con posterioridad a dicha fecha, adquieran un vehículo A a título de herencia por fallecimiento de su titular. En estos casos, podrán acceder a la Zona hasta el 31 de diciembre de 2024.

¿Y los trabajadores?

Esa misma moratoria, hasta diciembre de 2024, es extensible para aquellos turismos que indiquen aquellas empresas y autónomos cuya actividad empresarial, profesional o comercial se ejerza en un local u oficina ubicada en el interior de la Zona de Bajas Emisiones, así como en los mercadillos municipales que se encuentren en el perímetro. Del mismo modo, entran en esta excepción los vehículos destinados al transporte de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR), siempre que figuren de alta como autorizados en el sistema de gestión de accesos a plaza Elíptica y exhiban reglamentariamente la respectiva tarjeta de estacionamiento PMR. También están exentos los vehículos A que necesiten entrar en esta zona para dejar o recoger alumnos de educación infantil, primaria y secundaria en un centro situado en el interior de la zona.

Zonas afectadas

El perímetro queda delimitado por las siguientes calles: Faro, avenida de Abrantes, calle Portalegre, avenida de Oporto, travesía de Antonia Lancha, calle Santa Lucrecia, calle Antonio Leyva, calle de Arlanza, lateral paseo de Santa María de la Cabeza en sentido entrada a Madrid hasta puente de los Capuchinos, calle Manuel Noya, calle Cerecinos, calle Fornillos, calle Ricardo Beltrán y Rozpide hasta el número 8, avenida Princesa Juana de Austria en sentido entrada a Madrid y Vía Lusitana intersección con calle Faro cruzando el parque de la Emperatriz María de Austria. Del mismo modo, queda restringido para los coches sin etiqueta el tramo de la autovía A-42.

Las sanciones

El acceso no permitido constituye una infracción leve de tráfico con 90 euros de sanción –45 euros si es por pronto pago–. En todo caso, el hecho de que hasta ahora no hayan estado operativas las cámaras no significa que no se haya multado a nadie. Durante estos dos meses de preaviso, los conductores no han estado exentos ser denunciados a través de agentes de la autoridad por incumplimiento de la ordenanza. De hecho, desde el Área de Medio Ambiente y Movilidad que dirige Borja Carabante se ha establecido un operativo de agentes de Movilidad para garantizar el cumplimiento de la ordenanza, con los efectivos situados en puestos aleatorios de la zona.

¿Dónde están las cámaras?

Las 25 cámaras del perímetro se encuentran situadas en la calle de Marcelo Usera 150 (dos), Juan Español, 38; San Nicomedes, 143; A-42 sentido Toledo (dos) y sentido Madrid (dos); paseo de Santa María de la Cabeza, 168 (dos); Antonio Leyva, 86 (dos); Évora, 14; Antonia Lancha, 7; avenida de Oporto, 6 (dos); Viana, 3; avenida de Abrantes frente al 1 y 15; Vía Lusitana, 56 (cuatro), y avenida Princesa Juana de Austria (dos).

¿Por qué es un punto negro?

Según han señalado organizaciones medioambientales como Ecologistas en Acción, existen varios problemas asociados a este punto: la presencia de un colegio en la Plaza Fernández Ladreda, con el tráfico que conlleva en horas punta, o las paradas «informales» de autobuses en algunas centros de trabajo. Sin embargo, la principal causa de las aglomeraciones es la presencia de la A-42, la autovía Madrid-Toledo, y que supone uno de los principales accesos a la capital desde los municipios del sur.

¿Cuántos coches se quedan fuera?

De acuerdo a Medio Ambiente, se evitará el paso de 1.472 coches –un 18% de los que circulan actualmente–, permitiendo disminuir en 2.585 los kilómetros que se realizan en la zona, de forma que la velocidad media se incremente hasta los 38,9 km/h.