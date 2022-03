Estas son las madrileñas que están llamadas a marcar tendencia

La 75ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid acoge un año más, además de a diseñadores consagrados en el gran espacio de promoción de la moda española y su más destacado referente, a jóvenes talentos de la industria. Desde 2006, la plataforma EGO permite conocer nuevos diseñadores que entienden la moda como una forma de expresión. Esta última edición ha contado con la presencia de la madrileña Fátima Miñana. A sus 25 años y tras estudiar diseño en Londres, cuenta a LA RAZÓN qué pasó para dejar de ver su futuro cómo médico a estar disputándose el Premio Allianz EGO Confidence in Fashion. «Siempre tuve la cosa de la moda, pero lo oprimía porque sabía que era un mundo complicado. Lo fui aplazando hasta el momento de hacer selectividad, cuando entendí que era ahora o nunca», confiesa.

La diseñadora madrileña Fátima Miñana en el Showroom de Allianz EGO FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Miñana envió varios portfolios con sus diseños a diferentes universidades y pensó: «si me cogen es la señal de que tengo para dedicarme a ello». Y así fue. Recuerda que los primeros meses fueron duros, salir de la zona de «confort» nunca es fácil. «Me encontré con gente super profesional mientras yo iba con mi cuaderno de cuadros y un boli Bic», pero sólo necesitó seis meses para comenzar a destacar entre sus compañeros. Así, en 2020 presentó por primera vez la colección «Geometry of Fear» en EGO y obtuvo el premio Mercedes Benz-Fashion Talent de esa misma edición. En septiembre de ese mismo año presentó en esta misma plataforma su segunda colección, «Persona». Desde entonces, hemos podido ver a celebridades de la talla de Kendall Jenner, Nathy Peluso, Mina el Hammani o María José Llergo con sus diseños.

En esta edición presenta una reinvención de sus diseños con los que refleja lo que quiere ahora. «He intentado jugar con las telas femeninas clásicas y reinventarlas. He escogido telas que son convencionalmente feas o más extravagantes y las he convertido en piezas, siempre pensando en la feminidad», asegura. Hoy, podría alzarse de nuevo con este premio que además de una dotación económica para desarrollar su colección le permitirá desfilar en la próxima edición de la pasarela Allianz EGO.

Ana Iglesias creó su marca Dos Primeras con una pequeña inversión inicial de 150 euros FOTO: la razon

Con sólo un año más, la historia de Ana Iglesias también estuvo por momentos en manos del destino. Estudió derecho, pese a que su ilusión siempre había sido dedicarse a la cocina y emprender algún proyecto relacionado con el mundo de los accesorios, algo que siempre había llamado la atención de esta madrileña. Fue una situación complicada en casa y ver cómo su novio acababa de crear una marca de tirantes para hombres lo que la impulsó a intentarlo. Así, invirtió los 150 euros que había ganado trabajando en un catering para comprar piezas y crear sus primeros accesorios. Así nacieron sus primeros pendientes y, tras el éxito que obtuvieron en su entorno, los puso a la venta y comprobó que había gente dispuesta a comprarlos. Dos Primeras nació hace ya casi siete años, no ha dejado de crecer y cosecha ya más de 90 mil seguidores en Instagram. Del garaje de su casa pasó a tener su propio taller gracias al espacio que le cedió el padre de una de sus amigas en una tienda en San Sebastián de los Reyes dónde ahora además cuenta con un punto de venta y cuatro personas más en el equipo. «No fue hasta que comenzaron a ayudarme cuando de verdad disfruté de esta experiencia, compartir con otros este proyecto me hace feliz», confiesa.

Y por si esto fuera poco, recientemente ha añadido a este espacio una cocina. Muchos la conocerán por ser ganadora de la octava edición de Masterchef. Su participación en el concurso y el poder convertir uno de sus hobbies en su profesión vino gracias a la iniciativa de una de sus amigas. «Me apuntó al casting del concurso y lo primero que pensé fue en no presentarme. Fue mi hermano pequeño el que me dijo que no perdía nada y al final, cambió mi vida por completo». A día de hoy no deja de colaborar con grandes marcas y ha fusionado sus dos pasiones: al extenso catálogo de accesorios de Dos Primeras ha añadido la venta de manteles, delantales y vajillas. Por ahora confiesa a LA RAZÓN no tener nuevos horizontes más allá de sus dos pasiones, a las que aún le queda mucho por exprimir, pero no se cierra puertas.

Celia Somoza creó Sezé Estudio después de que sus piezas cosechasen un gran éxito en Instagram FOTO: Enrique Cidoncha La Razón

En su taller de la calle Barquillo recibe Celia Somoza a este periódico. Formada en el mundo del marketing, hace cosa de algo más de tres años también convirtió uno de sus hobbies en su trabajo. Fue al leerse un libro de cerámica japonesa cuando le empezó a picar la curiosidad por este trabajo artesanal. Tanto, que buscó un taller al que poder ir. «Empecé a ir a uno al lado de mi casa, por eso siempre que podía me escapaba y aunque ahora está muy de moda por entonces era rarísimo», y confiesa que, «mis amigas me decían que era una cosa de abuelas y era verdad que todas las mujeres con las que iba al taller eran mucho mayores que yo. Ahora eso ha cambiado y es casi todo gente joven», cuenta entre risas.

La idea de comercializar sus piezas, comenzó cuando subió algunas de sus primeras creaciones a su Instagram y la gente quería comprárselas. «Me resultaba rarísimo la situación de cobrar por algo que hacía para divertirme, por eso decidí crear la cuenta de Sezé Estudio, les puse el precio que me parecía y si querían que las pudiesen comprar», confiesa. Poco a poco ha ido consiguiendo más seguidores –en la actualidad supera los seis mil-, creó su web, compró su propio horno y montó su taller. Actualmente, lo compagina con su trabajo en marketing y por el momento, no tiene pensado focalizarse sólo en uno. «Desde la pandemia todas estas actividades “mindfunless” están en auge y creo todo lo que nos sienta bien o nos hace encontrarnos mejor debemos hacerlo», sentencia.

Clara León, ilustradora. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Como un trabajo artesanal define también Clara León su profesión: la ilustración. Esta madrileña estudió bellas artes porque quería ser pintora , exponer en galerías de arte y tener una trayectoria coherente. «Pero nunca se me ha dado bien venderme, y creo que es fundamental para ser un artista exitoso: tener talento y algo que contar y saber venderte», señala. Así, poco a poco, «sin querer» se fue decantando por la ilustración. Si algo caracteriza a León es su espontaneidad y su realismo. «Esta profesión es complicada, diría que un suicidio a nivel económico, es puramente vocacional aunque en realidad yo soy muy afortunada», relata. Según el último estudio realizado en 2016 por la Asociación de Profesionales de la Ilustración las mujeres conforman el 52,5% y estas facturan un 40% menos que los hombres. Mientras que los ingresos medios rondan los 13.000 euros anuales.

Pese a esto, desde que acabó la carrera el estilo de León ha ido evolucionando con el tiempo y ha ido perdiendo las líneas en favor de las manchas de color. Sus ilustraciones son de estilo figurativo realista, pese a que sus colores no lo son y apuesta por los saturados y brillantes. Los primarios son los protagonistas de la mayor parte de sus trabajos, aunque no hay dos iguales, «me gusta cambiar para no aburrirme y hago mil pruebas antes de dar por terminado un trabajo», confiesa. Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, recuerda a este periódico que una de sus ilustraciones para este día se hizo viral hace unos años. Y confiesa que su último trabajo ha sido el más especial de su carrera, ser la encargada de ilustrar el plano mágico del Museo del Prado. ¿Su próximo proyecto? Podrán ver sus ilustraciones en «Eme21magazine», la revista ilustrada del Ayuntamiento de Madrid.