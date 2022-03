¿Abandonará pronto la televisión?

Hace algunas semanas, la empresaria anunció que no se veía a largo plazo en la televisión, entre otros motivos, porque quería pasar más tiempo con su familia. “Llevo 13 años en Sálvame y 20 en televisión, es un medio que me encanta y no me voy a ir ahora, pero es verdad que hay que pensar en un futuro. Ahora no dejaría Sálvame, acabo de renovar y estoy muy a gusto. Recientemente, cumplí 48 años y, aunque es verdad que hay que pensar en el futuro, no dejaría el programa.

No tengo pensado qué haré después, porque no es algo que vaya a pasar pronto, estoy encantada con La Fábrica de la tele. Cuando tengo arrebatos digo que lo dejo, pero luego, desde casa, lo echo de menos. En el formato tenemos momentos muy buenos y otros que no lo son tanto. Cuando te toca algo que tiene que ver contigo, te pones mala, pero creo que la clave para llevarlo bien es decir la verdad, al menos para mí”.