Almeida, sobre el posible espionaje a Ayuso: “No hay caso”

Apenas un día después de la comparecencia de Diego Lozano, consejero delegado de la EMVS, en la primera jornada de la Comisión de Investigación sobre el “caso Ayuso”, se ha celebrado un Pleno municipal en el que la oposición ha cargado contra José Luis Martínez-Almeida. Así, el Grupo Mixto Recupera Madrid, que había otorgado sus votos al Consistorio de PP y Cs para apoyar sus cuentas municipales, ha vuelto a hacer un llamamiento para una moción de censura la cual solo saldría adelante con el visto bueno del partido naranja.

“Aquí hay que armar el circo porque no hay absolutamente nada. No hay caso, por mucho que lo intenten y que quieran forzar”, afirmó el alcalde durante su intervención, a la vez que ha acusado a la oposición de “hacer el ridículo”. En su comparecencia, ha recordado que hay dos informes que desmontan cualquier vinculación de la EMVS con una supuesta contratación de la empresa de detectives Mira para hacer un seguimiento al entorno de Ayuso. Entre ellos, uno de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, órgano independiente y cuyo contenido se conoció ayer.

En el PSOE, su portavoz, Mar Espinar, aseguró que “hay caso cuando Almeida, desde septiembre, está ocultando información como alcalde; hay caso cuando niega la utilización de recursos públicos poniendo a gente del Ayuntamiento a trabajar a beneficio del partido; hay caso cuando la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ve trabas del alcalde para esclarecer los hechos de la mayor crisis institucional en el Ayuntamiento”, aseguró, según informa Europa Press.

En relación con la nueva petición de Recupera Madrid para votar una moción de censura, el regidor ha asegurado que el Grupo Mixto son “corderos con piel de lobo, con una oposición en la que pretenden ser los más duros”. “Cuando se pide una comparecencia no es para faltarle el respeto a los madrileños, es para hacer una labor de oposición, pero tengo que decirles que no me quejo de su oposición. No me quejo, porque ustedes no son lobos con piel de cordero, ustedes son corderos con piel de lobo”, afirmó.

En una de las pausas del debate, una de las reacciones más esperada fue la de la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Señaló que hay intentos de “boicotear” la Comisión de Investigación, cuyo partido preside. En ese sentido, la concejala de Cultura, Turismo y Deportes, Andrea Levy, aseguró que no existe ninguna “fricción” con Ciudadanos motivada por la comisión de investigación. “Estamos en sintonía y tranquilos porque contamos con este apoyo de la vicealcaldesa y Cs”, aseguró.