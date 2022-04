Ayuso pide a Feijóo recuperar el espíritu del PP de Aznar para “ganar elecciones”

“Adelante. Por España”. Isabel Díaz Ayuso ha cerrado esta tarde así su intervención en el Congreso del PP. Un discurso breve jalonado por dos enormes ovaciones. La presidenta madrileña ha sido muy clara a la hora de asegurar que el reto de los populares va mucho más allá de la cita de Sevilla. La meta, a su juicio, es “ganar elecciones” y acabar así con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha calificado como el más sectario e incompetente.

Ha insistido en la necesidad de recuperar el espíritu del PP de José María Aznar y, al hilo de ello, ha recordado el decálogo que éste pronunció cuando asumió las riendas de la formación hace más de tres décadas. “No nos hemos reunido solo aquí para ganar este congreso, sino para ganar elecciones. Para ello confiamos en Alberto Núñez Feijóo y en la fuerza que tiene este gran proyecto del PP. Los españoles nos están mirando, no les defraudemos”, ha asegurado la jefa del Ejecutivo madrileño.

No ha obviado en su intervención su desencuentro con Pablo Casado -al que no ha mencionado de manera directa, al contrario de lo que sí ha hecho con Aznar y con Rajoy- en el origen de la crisis que zarandeó al PP durante semanas y que, finalmente, ha desembocado en el Congreso Extraordinario: “Los españoles esperan mucho de nosotros y no podemos defraudarles. Este congreso es la respuesta a una crisis que nunca debió existir, pero ahora debemos salir de Sevilla fortalecidos en torno a un liderazgo, conscientes de nuestra responsabilidad con España y los españoles”, destacó. En el actual necesario, puso el acento en “la tarea que tenemos por delante”, que, a su juicio, no es otra que “recuperar la España constitucional, devolver su plena vigencia al Estado de Derecho, conseguir que la economía prospere, procurar empleo y bienestar a todos nuestros compatriotas, especialmente a los que han sido golpeados más duramente por la crisis y hacer que España sea un país respetado al que se tenga en cuenta en la comunidad internacional”. Un objetivo incompatible, según su diagnóstico, con distraerse “con cuestiones menores”.

Ha pedido “generosidad, contar con todos e incorporar a los mejores en los puestos de responsabilidad”, además de “imaginación, coraje y solvencia”. Una fórmula que, aseguró Ayuso encarna, el nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo, al que quiso agradecer su “generosidad al aceptar encargarte de él (partido), porque no podemos llegar a imaginar los sacrificios personales que estarás haciendo en este momento de tu vida”.

También ha querido Ayuso reivindicar el PP como el partido “de la clase media, de la infancia y los mayores, de los que triunfan y aquellos que pasan dificultades, de hombres y mujeres autónomos, solidarios y conscientes de un legado único en el mundo, de la juventud comprometida”. Por todo ello, el PP debe, en palabras Ayuso, ser ya la alternativa Sánchez: “No somos burócratas socialistas. Intento hacer memoria y no logro encontrar un gobierno tan sectario e incompetente como el que sufrimos. No existe en Occidente un gobierno con comunistas ni que se apoye en golpistas y amigos de los terroristas, han batido todos los récords de mala gestión sanitaria y económica durante la pandemia”.