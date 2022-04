Aznar a Casado: “Donde quiera que esté, gracias Pablo por tu esfuerzo”

El presidente de honor del PP, José María Aznar lamentó no poder asistir al congreso de Sevilla algo que tildó de «disgusto y decepción” tras haber dado positivo en Covid motivo por el que tuvo que intervenir vía telemática. Aunque el virus dijo, «me ha afectado la voz, no me impide decir lo que quiero decir».

Tras un vídeo de recuerdo de lo que supuso la refundación del partido en 1990, en Sevilla, subrayó que tiene «un sentido muy especial» no solo para él, sino porque aún «somos un partido joven y aún hay mucha memoria de lo que significó aquel congreso». Aznar agradeció que, cuando se está en medio de decisiones importantes es bueno dejar espacio para reflexionar sobre la historia de lo que fue. «Este ejercicio de memoria solo tiene sentido si acertamos a saber lo que España pide de nosotros y lo que necesita del PP». Recuerdos, dijo que “sí”, pero nostalgia “no”. “Lo que tenemos que celebrar, lo celebramos todos, juntos, los de entonces y los que vinieron luego porque ahí está el futuro del partido y su historia”.

El presidente de honor del PP recordó cómo se inició en Sevilla, «un camino nuevo” que dijo, se hizo “sin abandonar el ya recorrido”. Resumió aquella tarea con tres palabras: generosidad, ambición y responsabilidad. Generosidad para”incorporar, abrir, sumar, para construir un partido que, bajo el liderazgo de Fraga, decidió refundarse reuniendo a muchos para que, juntos fuéramos más”. “No éramos ni somos un partido populista que busca que lo que cuadre para que le den los votos, si no que éramos y somos un partido de mayorías”. Por ello subrayó que en el PP “jugamos a la grande” de ahí la importancia de la ambición: “No aceptamos superioridades morales de nadie: ni antes, ni ahora ni las aceptaremos nunca».

Llamó a no resignarse y apuntó que el PP fue quien “rompió el mito de la izquierda invencible”. Por todo ello, Aznar instó a tener la misma generosidad y responsabilidad del pasado porque «no podemos fallar, y estoy seguro de que no vamos a fallar».

Reconoció que, en el partido “hemos tenido momentos que nunca deberíamos haber vivido” -en referencia a la última crisis interna- la que “hoy nos lleva aquí- pero instó a que, cuando la política pega con lo más duro “hay que recordar los esfuerzos de otros y dejar atrás los errores, pero no a las personas”. Se refirió a Pablo Casado, recordando que dio el paso cuando lo tenía que dar, hizo frente al gobierno más sectario y “con su renuncia da el paso a esta nueva situación. Donde quiera que esté, gracias Pablo por tu esfuerzo”.

Aznar tuvo también palabras para Alberto Núñez Feijóo para quien quiso romper la carta simbólica que en su día rompió Fraga para Aznar; la carta que le dijo “tú no tienes que escribir”. Pidió a todos “la mayor unidad y el apoyo más claro y decidido bajo el liderazgo de Nuñez Feijóo”. “Todos seremos pocos para apoyar la dirección de nuestro partido” y reconoció la responsabilidad que tendrá Feijóo por lo que “le debemos el apoyo que merece su decisión” y ante la tarea que tiene por delante le ofreció su apoyo. “En la pequeña contribución que pueda hacer me ofrezco sin reservas y con esperanza porque su éxito será el de todos y el de España”.