Pablo Casado ha convocado a su Comité de Dirección para activar «la hoja de ruta de aquí al verano». Ayer el líder popular tanteó a miembros de la Junta Directiva Nacional, máximo órgano entre congresos, y constató que los críticos no tendrían los apoyos suficientes, dos tercios de los votos, para convocar un cónclave extraordinario.

La dirección se agarra a este precepto para desoír a los barones y cuadros territoriales que piden que se retiren para facilitar una solución rápida a la crisis y evitar que el partido «sufra». Una reunión que llega un día después de que miles de personas se hayan concentrado en la sede del partido para expresar su apoyo a Díaz Ayuso y pedir la dimisión del líder del PP y su número dos, Teodoro García Egea.

11:50

Ayuso entregará la documentación sobre el contrato a la Fiscalía

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que mandará toda la documentación relativa al contrato señalado a la Fiscalía. En declaraciones durante un acto en Boadilla del Monte, la regidora ha asegurado que “quiero recuperar la normalidad. La Comunidad de Madrid no va a dejar de atender a sus responsabilidad y haré que no pare el ritmo de trabajo”.

“Agradezco por los múltiples gestos de cariño y mi compromiso está y seguirá estando en Madrid. Estoy sufriendo un ataque político. Han pretendido implicarme en corrupciones y malas prácticas”, añade.

«La situación actual del PP es insostenible. Mi sitio es Madrid y tengo un compromiso con los madrileños, me han votado ciudadanos que nunca habían votado al PP y me dieron su confianza, no puedo abandonar ese compromiso. La Comunidad de Madrid trasciende al PP, está por encima de cualquier partido, por eso no hay una guerra Ayuso-Casado, porque yo nunca he pretendido sustituirle, mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre», ha manifestado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que “si tiene que haber dimisiones o no en el PP se tendrá que ver en estos días, pero lo que no puede pasar gratis es haber provocado este perjuicio a la Comunidad de Madrid, haberme robado mi presunción de inocencia después de 18 años militando en la casa y tener el trato que se le está dando a mi familia”. Asimismo ha manifestado que el congreso extraordinario se tendrá que decidir en estos días.

11:40 Almeida no asiste al Comité de Dirección del PP El portavoz nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no participa en el Comité de Dirección que se está celebrando en Génova, según han informado desde La Sexta.

11:30 PP desconoce si Carromero acudirá a una nueva comisión El concejal del PP y portavoz de la formación en la comisión de Seguridad y Emergencias, José Fernández, ha apuntado este lunes que desconoce si el hasta ahora director de Coordinación de la Alcaldía, Ángel Carromero, acudirá a una nueva comisión de investigación sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que ha recordado que “las comisiones son de los órganos directivos”. Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación desde la Plaza de la Villa después de que todos los grupos municipales menos Más Madrid han consensuado que la comisión en la que inicialmente estaba llamado a declarar Carromero no se celebre finalmente porque “no se han respetado los plazos legales”. “No sé si acudirá o no”, ha apostillado a continuación. "No se ha convocado la comisión legalmente, se ha decidido no celebrar la misma, porque no se habían respetado los plazos legales", ha expuesto Fernández, quien ha hecho referencia al Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

11:15 Ayuso recupera su agenda y se reúne con el embajador de Emiratos Árabes Unidos tras la crisis en el PP La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este lunes en la Real Casa de Correos al embajador de Emiratos Árabes Unidos en España, Majid Hassan Mohamed AlSuwaidi, para potenciar el interés en las relaciones comerciales de la región con los siete integrantes de la federación, con especial hincapié en inversiones y turismo. Después, Ayuso inaugurará una biblioteca en Boadilla del Monte, donde está previsto que haga unas declaraciones.

11:00

La crisis del PP por la intermediación del hermano de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, continúa protagonizando la actualidad política. En este caso, desde el País Vasco, el presidente de los populares de esta comunidad, Carlos Iturgaiz, aseguró este lunes en el “Fórum Europa. Tribuna Euskadi” que su partido no puede ir un “congreso cainita”, por lo que entiende que antes esta convocatoria se debe “reconducir” la crisis desatada por el enfrentamiento entre la dirección nacional de Pablo Casado y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

10:40 Aplazada la comisión de Carromero por falta de plazos legales Todos los grupos municipales menos Más Madrid han consensuado que la comisión en la que inicialmente estaba llamado a declarar el que fuera director de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, no se celebre finalmente porque “no se han respetado los plazos legales”. Así lo ha expuesto el portavoz del PP en la comisión de Seguridad y Emergencias, José Fernández, sobre la comisión solicitada por el Grupo Mixto y convocada por la presidencia de la misma, Más Madrid. “Según el reglamento del Pleno, las comparecencias deben celebrarse seis días hábiles posteriores a la solicitud de la misma y ese día es el 28 de febrero”, ha indicado. “La comisión de hoy, por tanto, sería ilegal y no cumpliría con el reglamento”, ha apuntado Fernández. Sin embargo, desde Madrid han recordado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, compareció con menos de seis días a petición del principal grupo de la oposición por el asunto Filomena. Entonces “fueron cuatro días”, han señalado desde este formación.

10:30

El que fuera director general de Alcaldía en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Carromero, no ha comparecido finalmente en la comisión extraordinaria y urgente de Portavocía y Seguridad, según fuentes del Ayuntamiento. El Grupo Mixto solicitó su presencia para que diera explicaciones sobre “la contratación de investigadores o detectives privados para asuntos particulares del Partido Popular”, pero finalmente, esta comisión no se ha celebrado.

Hay que recordar que, según las mismas fuentes, Carromero no estaba obligado a comparecer en esta comisión extraordinaria y urgente de Portavocía, Seguridad y Emergencias al haber dejado de ser directivo en el mismo momento en el que presentó la renuncia al cargo.

10:00

José Luis Martínez-Almeida quiere dejar la Portavocía del PP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quiere dejar la Portavocía nacional del PP para poder concentrarse en su labor como regidor, pero buscará que su cambio en el organigrama del partido sea pactado, según han informado a Efe fuentes de su entorno.

Martínez-Almeida tenía intención de dejar este puesto, que le obliga a tener un doble papel -institucional y de partido- desde hace tiempo. Ante la guerra abierta entre el líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, buscará dejar el cargo de común acuerdo.

9:30

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado este lunes que hay personas dentro del Partido Popular que han traspasado las líneas de la “moralidad y la decencia” y que es la dirección nacional del partido la que debe asumir las medidas correspondientes para cerrar la crisis interna que ha estallado a raíz del supuesto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“Los que han hecho mal las cosas son los que tienen que verse afectados por ese tipo de decisiones”, ha enfatizado en una entrevista en Radio Nacional, al ser preguntado acerca de las medidas que se deben acometer para zanjar esta polémica.

Según el portavoz del Ejecutivo autonómico, es el PP nacional donde se tienen que tomar las decisiones. “Todos hemos visto lo que ha sucedido, algunas personas han hecho actos realmente que nunca se debieron hacer, que han tenido un coste en intención de voto brutal y en mi partido se tienen que tomar las decisiones correspondientes”, ha apuntado.