¿Considera sano a nivel democrático limitar los mandatos a ocho años?

Cada político es una circunstancia diferente. Creo que es bueno no estar más tiempo de unos años. Tienes que trabajar con mucha tensión, anteponer los intereses de los ciudadanos a los tuyos. Si te preocupa simplemente mantenerte, dejas de tomar las decisiones de manera comprometida sin miedos y sin egos. Ocho años es un tiempo razonable. Es un propósito que tengo. Luego la vida da mil vueltas.

¿No está a favor de regular esta limitación con una ley como han hecho otras comunidades?

No creo que sea necesario. Todo depende de las circunstancias. He visto alcaldes que llevan muchos más años al frente de sus consistorios y creo que era lo mejor para el municipio. Es bueno que exista la tensión de saber que nada es para siempre. No hay nada peor que las cosas cuando se mantienen y empiezan a decaer. Pero tengo claro que todo lo que hemos puesto en marcha necesita su tiempo. Acabo de llegar y la pandemia se ha comido el 80% de esta legislatura.

¿Es esa decadencia lo que acabó con las mayorías absolutas del Partido Popular?

Las decadencias erosionan todos los proyectos políticos. En la vida todo tiene que ir a más: los proyectos pequeños o grandes, en tu vida personal y laboral, entre tus aspiraciones... Cuando ya no eres el mismo empiezas a convertirte en un problema para los demás. Esto es lo mejor que me va a pasar en mi vida política y quiero pensar que el tiempo que yo estuve aquí fue dando lo mejor de mí misma.

Y el día después, ¿la política nacional?

No lo he pensado, pero no creo, porque creo que no hay nada como ser presidente de tu comunidad autónoma.

Pero no se va a retirar...

Queda tanto, queda tres veces lo que llevo aquí. No lo sé.

Si va estar aquí ocho años, no sé por qué están tan preocupados en su partido. ¿De qué preocuparse si antes no se iría?

No, no. Yo tengo un compromiso con los votantes del 4 de mayo, con los ciudadanos, de izquierda a derecha, que se han unido en Madrid en torno a una forma de ver la vida. Que además han generado un sentimiento mágico. Más que mi carrera y mi proyección, quiero ver la proyección de Madrid, hasta dónde es capaz de llegar. Estamos en un momento único y quiero verlo.