La ONCE busca familias madrileñas para criar a sus perros guía

La Fundación ONCE cuenta con varios programas de trabajo con voluntarios, a través de los cuales pretende facilitar la inclusión y la autonomía de las personas con una discapacidad visual grave. Uno de los más exitosos es la Fundación ONCE del Perro Guía, que en los 30 años que lleva en funcionamiento ha facilitado cerca de 3.500 perros a personas invidentes o con baja visión. Y ahora, esta fundación busca el apoyo de las familias de la Comunidad de Madrid que estén dispuestas a adoptar y a criar a un cachorro de perro guía en su hogar. Durante los 12 meses que conviva con la familia, estos deberán ayudar a socializar y a educar al animal, enseñándole las órdenes básicas de obediencia.

Un perro guía ayuda a una persona ciega en el supermercado FOTO: Fundación ONCE

Las personas que estén dispuestas a aportar su granito de arena en la mejora de la autonomía de las personas ciegas abriendo las puertas de su hogar a uno de estos cachorros, deberán cumplir con tres requisitos:

Deben residir en la Comunidad de Madrid y deben tener disponibilidad para desplazarse entre semana a la sede de la Fundación ONCE del Perro Guía, que ese encuentra en Boadilla del Monte ; donde se realizarán los controles veterinarios y las vacunaciones.

Las familias deben disponer de flexibilidad horaria, para no dejar al perro solo durante más de dos horas cada día. De hecho, lo que se pretende es que los cuidadores se lleven al cachorro a todos lados consigo, para que -de esta forma- se habitúe desde pequeño a estar tranquilo y a portarse bien en todo tipo de situaciones, sobre todo en los espacios públicos . De hecho, los educadores de cachorros de perros guía tienen reconocido el mismo derecho de acceso que los propios usuarios de perros guía. Es decir, que el perro estará autorizado a entrar en todo tipo de establecimientos y transportes de la Comunidad de Madrid.

Ser educador supone comprometerse con la importante labor de educar a un perro guía, que dará vida a una persona ciega. Por lo que deberá asumir la responsabilidad de atender todas sus necesidades durante los 12 meses que dura el programa, tanto las físicas como las afectivas; así como a seguir las directrices indicadas por los supervisores de la fundación, con el objetivo de lograr la perfecta sociabilización del perro.

Los cuidadores del perro deberán ir con el cachorro a todos lados, para lograr la perfecta sociabilización del animal | Fuente: EFE/Martin Alipaz FOTO: Martin Alipaz EFE

¿Cómo apuntarse?

Los amantes de los perros que cumplan estos requisitos y que tengan interés en participar en el programa, solo tendrán que acceder a la página web de la Fundación ONCE del Perro Guía y rellenar un formulario; donde deberán responder a unas cuantas preguntas sobre la unidad familiar, sobre los hábitos de los miembros de la familia y sobre sus planes de futuro en el corto plazo. Una vez rellenado este cuestionario, deberá enviarse a la Fundación a través del correo electrónico “cachorros@once.es”.

Los supervisores del programa evaluarán la idoneidad de los candidatos en función de los datos aportados en el formulario, y se pondrán en contacto con los solicitantes para ampliar la información que pueda ser necesaria. Y si la familia solicitante ha pasado los filtros de la Fundación, recibirá un cachorro con el que convivirán durante un año. Concretamente, desde los 2 hasta los 14 meses de edad.

El perro guía es un perro adiestrado específicamente para ayudar a una persona ciega o con una deficiencia visual grave en sus desplazamientos, mejorando su autonomía y movilidad | Fuente: Dreamstime FOTO: Dreamstime (nombre del dueño)

Una vez completado este periodo, el perro será sometido a controles radiológicos de displasia de cadera, codo y hombro. Tras lo cual, comenzará su adiestramiento técnico como perro guía en las instalaciones de la Fundación. Ahora bien, si el perro no supera este filtro sanitario, será declarado “no apto” para pasar a la fase de adiestramiento. Y en este caso, se ofrecerá la opción de la adoptación a sus educadores. Y si por algún motivo, la familia no puede o no quiere quedarse con él, la Fundación le buscará otra familia, que lo adoptará sin ningún coste.