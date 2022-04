Ayuso afea al PSOE que aparte a una diputada por ser “madre de” mientras obvia casos de corrupción

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado al PSOE que haya “juzgado” a la diputada socialista Carmen López, cuya hija está denunciada por una presunta estafa a UGT, y atiendan más al “ser la madre de” que a los casos de “corrupción” que tienen en municipios como “Alcorcón o Móstoles”. Así lo ha trasladado Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este jueves, después de que el portavoz del PSOE, Juan Lobato, haya afeado a la presidenta que cuando él estaba hablado no le miraba a la cara y le haya pedido respeto. “Respecto es que me juzgara por lo que yo hago, que no lo están haciendo ni por su compañera, que la están juzgando por ser ‘la madre de’ cuando tienen corrupción en San Martín de Valdeiglesias, Móstoles o Alcorcón”, ha lanzado.

Para la dirigente autonómica, es cierto que esta diputada “no parecía la más ducha” para participar en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones cuando tiene a una familiar que “gana 2 millones de euros, va con dos Mercedes y coches de lujo, que parece el anuncio del Euromillón”. Por otro lado, Lobato le ha pedido a Ayuso que se centre en incorporar medidas de mejora para el transporte público con un plan de choque, con autobuses lanzaderas, o párkings disuasorios.

Por su parte, Ayuso le ha pedido que “lea menos cómics” (en referencia a las viñetas que ha realizado el PSOE para atraer a jóvenes de entre 20 y 40 años) y se centre más en lo que verdaderamente está haciendo la Comunidad de Madrid en estas materias, congelando las tarifas del transporte y bajando impuestos. “Juan, el del tebeo, no sé si es normal que trate a las personas de 20-40 años con tebeos, hablándoles a través de dibujos. Trátelos como adultos”, ha lanzado.

“Ni sus falsas denuncias ni mañana Bildu van a impedir que me expresé con libertad, que me mueva con libertad”

En su contestación a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, Ayuso se ha reafirmado en su opinión sobre la atención telefónica en centros de salud y advierte de que nadie va a impedir que se exprese con libertad: “Ni los sindicatos ni las falsas denuncias ni mañana Bildu”. Y ha añadido: “La izquierda, sus sindicatos y sus asociaciones afines han intentado desde hace ya casi tres años llevarme a distintas instancias una y otra vez y siempre sin éxito porque no hay absolutamente nada. 18 veces donde ustedes han fracasado”. Ha calificado como “gravísimo” que la izquierda intente “ni siquiera que el presidente de la Comunidad de Madrid no se puede expresar en los medios de comunicación, pero me reafirmo en todo lo que he dicho porque la atención que se ofrece a los ciudadanos en los centros de salud tiene que mejorarse, desde luego la atención telefónica”. Según ha asegurado la presidenta regional “ni sus sindicatos, ni sus falsas denuncias ni mañana Bildu van a impedir que me expresé con libertad, que me mueva con libertad y que siga ejerciendo mis derechos y mis responsabilidades como presidenta de la Comunidad de Madrid”.