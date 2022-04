Ayuso presenta en Vitoria su modelo fiscal: “Madrid ha ganado 50.000 empresas; el País Vasco ha perdido 16.000″

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado su visita al País Vasco y Navarra de este viernes con un desayuno con empresarios organizado por el Partido Popular. Una cita en la que ha presentado el modelo fiscal y económico que ha impulsado al frente del Ejecutivo autonómico madrileño. Fundamentado, tal y como ha explicado, en un decálogo que defiende el establecimiento de unos “impuestos justos”, austeridad, reducción de la carga burocrática, que no se entromete en la vida de la gente y que apuesta por la libertad para emprender.

Ayuso ha criticado que “miembros de distintas comunidades, también aquí en el País Vasco, han afirmado que Madrid hace dumping fiscal, algo que no solo es falso, sino que también es hipócrita”. Y ha puesto un ejemplo para ilustrar su argumento: “El tipo general del Impuesto de Sociedades en los territorios forales y vascos es del 24 % porque así lo han decidido los gobernantes. El de Madrid es del 25 % y no tenemos ningún margen de actuación sobre él. Entonces yo me preguntó: ¿cómo se puede evitar el dumping fiscal entre los países de nuestro entorno?”.

Ha vinculado el crecimiento económico de Madrid con la política económica y fiscal impulsada desde hace décadas, al tiempo que ha descartado que se deba a que sea la sede de la capital del país: “No se trata de que a la capital le vaya peor para que los empresarios, por ejemplo, en el País Vasco les vaya mejor sino de que los empresarios vascos tengan todas las posibilidades y todas las opciones para crecer junto a Madrid, hacerlo todos como un solo país, y, como digo, ser competitivos fuera de nuestras fronteras”.

Respecto, por ejemplo, a la comparativa entre Madrid y el País Vasco, Ayuso ha recordado que en la Comunidad de Madrid se pagan menos impuestos que en el País Vasco “porque hemos recortado el gasto público y porque sabemos que es un gran incentivo para estimular nuestra economía”. Además, ha recordado que “mientras Madrid ha ganado medio millón de habitantes en los últimos años, el País Vasco ha mantenido su población estable”; que️ “Madrid ha ganado medio millón de trabajadores en la Seguridad Social y el País Vasco 70.000″; y que️ “Madrid ha ganado 50.000 empresas y el País Vasco ha perdido 16.000″. Un escenario, el dibujado por estos datos, que debería llevar a los políticos a no buscar “excusas ni enemigos externos” para explicar sus datos económicos. “Hay quien utilizará estas cifras de nuevo para arremeter contra Madrid, para decir que somos un agujero que engulle todo lo que le ocurre al resto del país, cuando, a mí juicio, el problema es que muchos políticos están consiguiendo que en sus territorios no pase nada y su juventud y las empresas se acaben yendo. ¿De qué sirve a un empresario o un ciudadano vasco estos ataques entre regiones? No creo que le solucionen ningún problema”.

Decálogo que Ayuso ha presentado en Vitoria

1️. El sistema fiscal de Madrid es el de unos impuestos justos: más personas pagando, menos impuestos y siempre en función de su capacidad económica.

2️. Austeridad y gasto público eficiente para asegurar unos servicios públicos de la mejor calidad.

3️. La regulación y carga burocrática estrictamente necesaria para asegurar la igualdad de oportunidades, la libre competencia y la seguridad jurídica.

4️. Un gobierno al servicio de los ciudadanos y no al revés.

5️. Una sociedad abierta, plural, acogedora y responsable.

6️. Un gobierno que no se entromete en la vida de la gente ni en los consejos de administración de las empresas o la propiedad privada.

7. Madrid es una región al servicio de España. Solidaria y orgullosa de aportar lo mejor que tienen a favor del interés nacional y que es consciente de que lo que ocurre en el resto del territorio nacional le es también de su competencia porque todos somos un mismo país y lo que ocurre en cualquier parte del territorio nos afecta y nos incluye a todos los españoles por igual.

8️. Seguridad física y jurídica, lealtad y estabilidad institucional.

9️. Cultura del respeto y la verdad, respeto a nuestra historia, a la defensa de nuestro legado como españoles donde conviven tendencias, vanguardias y tradiciones al gusto de cada uno.

10. Libertad para emprender, libertad para competir, libertad de horarios comerciales, libertad para formarse, libertad para vivir porque Madrid como resto de España si no es libre no son ni Madrid ni España.