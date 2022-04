“Rooftops” en los que tocar el cielo de Madrid

Hay quienes estén recién llegados de unas vacaciones que para la mayoría han sido gloria bendita. Y, los hay que, por supuesto, han llegado con el chip cambiado y sólo buscan tocar el cielo de Madrid. Hacía meses que no reservábamos en Doñaluz y, como cada temporada, prometemos ser habituales en este oasis en mitad del frenético ritmo del centro de Madrid que es Doñaluz (C/ Montera, 10-12). Llegamos con hambre y nuestros fueron los tequeños de guayaba con salsa sweet chilli y chips de plátano, las lágrimas de pollo al estilo cajún con alioli de lima y cilantro y las croquetas de rabo de toro. De beber, los combinados de Decio Carvalho. Entre ellos, el Doñaluz Gold, un exótico sorbo elaborado con una mezcla de vodka, vainilla y maracuyá. Un poco más dulce es el Sweet Luz, con vodka, licor de flor de sauco y frutos rojos, mientras que el Bluerita es una versión del clásico margarita con un toque picante y dulzón y un intenso color azul. Las vistas 360 grados desde la planta 14 del edificio del Dear Hotel sobre el Palacio Real, Plaza de España, la Gran Vía y la Casa de Campo resultan un buen trago. La cita es en el restaurante Nice To Meet You, diseñado por Tarruella Trench Studio, donde el planazo es saborear una de las más bonitas puestas de sol con buena música de fondo. El pad thai de langostinos tigre, el salmón noruego caramelizado al estilo thai con bulgur al curry y la hamburguesa de ternera gallega con guanciale, queso de cabra y rúcula son algunos platos que probamos después de abrir apetito con un blody mary. Otro planazo es hacerse con una mesa en Ginkgo Restaurante & Sky Bar. Los torreznos, las croquetas de puerros y setas, las gyozas de pollo con salsa de chile dulce y el maki de atún con wakame son bocados que sientan bien siempre, más si los acompaña con un Ginkgo Cocktail, con Ginebra Oxley, hojas de shiso y citronela, Fino de Jerez y tónica de pimienta rosa, o como nosotros, con el Love 1796, agitado con Santa Teresa 1796, Cynar, fruta de la pasión, canela, hibisco y piña. En la planta décima del 42 de Gran Vía descubrimos Ella Sky Bar. Aquí lo suyo es rendirse a la carta de picoteo y a la de cócteles. Las papas con mojo picón, los tequeños para disfrutar con dos salsas, los nachos con queso y guacamole, y los langostinos con setas y bacon son bocados perfectos para compartir. De beber, una margarita. De la terraza del hotel Santo Domingo (www.laterrazadelsantodomingo.es), situada en la planta séptima del citado edificio nos gusta el pan bao con rabas de calamar y ali oli de chilis rojos. Picalagartos es el espacio de Azotea Grupo, alojado en el Hotel NH Collection Gran Vía. Está formado por un restaurante con vistas en la octava planta y una azotea 360 grados desde la que divisar los tejados más emblemáticos de la capital. En un edificio con una marcada vocación literaria y bohemia, que ha inspirado el nombre del espacio – hace referencia a la taberna del mismo nombre de la obra Luces de Bohemia de Valle-Inclán – Picalagartos se encuentra en el 21 de Gran Vía. La propuesta gastronómica es responsabilidad de Manuel Berganza, quien ensalza el buen producto. El tomate moruno y burrata con vinagreta de nueces, las coquinas a la sartén con manzanilla y cilantro y los huevos rotos al ajillo con bogavante asado en la brasa son nuestros bocados preferidos. Por último, recordar que Javier Muñoz ha incorporado en Palacio de Cibeles una línea saludable, cuyo objetivo es el respeto por el producto de calidad para que los ingredientes puedan expresar su procedencia, sin añadir sal ni aceite de oliva virgen extra en su elaboración, sólo a la finalización del plato. Su filosofía culinaria se basa en el respeto a la tradición y a la materia prima. Su cocina es sostenible y comprometida con el medio ambiente. El rape asado con mayonesa caliente de setas y ajetes y el ciervo con salsa de oporto, crema de ajo y paté de calabaza son recetas que llevan a la mesa su teoría. Como novedades que se avecinan, Nino Redruello ultima la propuesta de los diferentes espacios del nuevo hotel Thompson, entre ellos, un «rooftop», cuya apertura está prevista para este mismo verano. Y, en unas semanas ya sabremos detalles del área culinaria que albergará Wow, el proyecto firmado por Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés, con Javier Mayor y Javier Goya (Triciclo) al frente.

