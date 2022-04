Ayuso pide a la Generalitat que vele por “la pluralidad” en la universidad catalana

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este martes en una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Allí, fue recibida por cientos de estudiantes con gritos de «¡Presidenta, presidenta!». En el acto, Díaz Ayuso, ha reclamado a las autoridades públicas catalanas que velen por “la pluralidad” en la universidad, para que se respete “la libertad de pensamiento, de expresión, de cátedra, y el derecho a ser críticos con los poderes públicos”.

Ayuso ha subrayado que la universidad “debe ser el lugar más libre, el más crítico contra las imposiciones y abierto a la pluralidad política de izquierda a derecha”.

Y ha reclamado el derecho a recibir una formación “basada en la verdad, en lo que fuimos y somos como nación”, ya que, a su juicio, “hundirse en cuestiones identitarias aísla a los alumnos en un mundo globalizado”.

“Una de las principales obsesiones de todo totalitario es ocupar las aulas y silenciar a los discrepantes para que solo se escuche la voz del poder”, ha expresado la presidenta madrileña, y ha alertado de que “si no tiene límites crece de manera imparable como un lobo hambriento”.

“Y esto es lo que están haciendo y permitiendo demasiados en universidades por todo el país, no solo en las catalanas”, ha espetado, y ha instado a luchar contra “la tiranía de las minorías contra las mayorías”.

Ayuso ha criticado que tengan que ser los ciudadanos los que tengan que reclamar en los tribunales “que se defiendan sus derechos constitucionales frente a las administraciones públicas”.

En esta línea, ha señalado que la justicia ha condenado “a todas las universidades públicas con sede en Barcelona por vulnerar su deber de neutralidad ideológica” por denuncias de profesores, en las que ha puesto el foco también la asociación ‘S’ha Acabat!’, a quienes ha agradecido que hablen “cuando otros callan” y que defiendan “la libertad”.

La jefa del Ejecutivo regional ha sostenido que ella no quiere libertad solo para Madrid ni que empresarios, trabajadores o estudiantes catalanes acudan a la región “porque no aguanten más”. Quiere que vengan “por elección y no por obligación”. “Quiero las mismas oportunidades para un catalán que para un madrileño”, ha apostillado.