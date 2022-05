Mónica García: “No soporto la mala educación, es un reflejo de egoísmo”

Además de ser la portavoz de Más Madrid, es médica, madre de tres hijos y siempre tiene la mirada puesta en la sanidad pública, dice de sí misma. Hoy se cumple un año del 4M y también del «sorpasso» de Más Madrid al PSOE que hicieron a Mónica García convertirse en la líder de la oposición en la Cámara de Vallecas. Ahora las encuestas no son menos halagüeñas para ella. La auguran un crecimiento en las urnas en 2023. García descubre su lado más personal respondiendo al «cuestionario Proust».

¿Principal rasgo de tu carácter?

Soy una mujer maja, normal, sencilla. Y un poco rebelde.

¿Qué cualidad aprecias en un hombre?

La integridad y el sentido del humor.

¿Y en una mujer?

La integridad y el sentido del humor.

¿Qué esperas de tus amigos?

Que valoren la amistad en todas sus dimensiones

¿Tu principal defecto?

Tengo muchos y muy variados: soy inquieta e impaciente, vehemente en las cosas que me importan, desmemoriada para algunas cosas y procrastino con frecuencia.

¿Tu ocupación favorita?

Disfrutar de mi gente.

¿Tu ideal de felicidad?

La salud y la felicidad de mi familia y amigos. Y si nos vamos todos de viaje para celebrarlo, mejor.

¿Cuál sería tu mayor desgracia?

La de cualquier madre.

¿Qué te gustaría ser?

En condicional, actriz o deportista de élite. En presente, me gusta lo que soy.

¿En qué país desearías vivir?

Desear vivir, en España. Poder vivir, en cualquiera dónde estuviesen todos mis seres queridos.

¿Tu color favorito?

Verde, aunque ahora me siento atraída por el amarillo no sé por qué.

¿La flor que más te gusta?

El Narciso

El pájaro que prefieres

Nunca me lo he planteado pero diría que me atraen los búhos y me gusta el arrendajo, que se ve mucho por la sierra de Guadarrama.

¿Tus autores favoritos en prosa?

Jardiel Poncela, Almudena Grandes, Eduardo Mendoza, Marta Sanz, Saramago…

¿Tus poetas?

No he cultivado mucho la poesía, lo reconozco, pero sí que últimamente me gusta mucho Elvira Sastre.

¿Un héroe de ficción?

En un sentido amplio, todos los autores de obras de teatro que me han dejado sin respirar.

¿Una heroína?

Lady Bug, jajajajaja

¿Tu músico favorito?

Los hermanos Coque y Miguel Malla.

¿Tu pintor favorito?

Antonio López, me fascina el realismo.

¿Tu héroe en la vida real?

Cualquiera que se deje la piel por los demás.

¿Tu nombre favorito?

Rosa.

¿Qué hábito ajeno no soportas?

La mala educación, que básicamente es un reflejo de egoísmo y falta de sociabilidad.

¿Qué detestas más?

El cinismo.

¿Una figura histórica que te ponga mal cuerpo?

Franco.

¿Un hecho de armas que admires?

El levantamiento del dos de mayo.

¿Qué virtud desearías poseer?

¿Volar? Me aparece en muchos sueños…

¿Cómo te gustaría morir?

Como mi madre, de una muerte súbita en el sofá de casa cuando mis hijos sean mayores.

¿Cuál es tu estado más común de ánimo?

Alegre tirando a jacarandosa.

¿Qué defectos te inspiran mayor indulgencia?

La timidez, el desorden, la inexperiencia.

¿Tienes una máxima?

No hagas al prójimo lo que no quieres que hagan contigo. Me ha salido religiosa la máxima pero es que es la base de la empatía.