Ayuso renueva el PP de Madrid con una cúpula de “desconocidos” y sin cuotas de poder

Una “profunda renovación” es lo que piensa hacer la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el PP madrileño. De hecho, conformará una estructura en el partido integrada casi al cien por cien por “personas desconocidas” que no han estado en el foco mediático hasta ahora y que pasarán a la primera línea de la política madrileña “porque son nuevos tiempos”. Díaz Ayuso ha detallado en el comienzo del 17 congreso autonómico, en un encuentro mantenido con los medios, que la estructura del partido en Madrid, que “estará al servicio” del PP nacional, rebaja de seis a cuatro las vicesecretarías, que serán las de Organización, Territorio, Acción Política y Sectorial, además de la de Acción Electoral.

Además se prestará especial atención a las áreas de Discapacidad, Familia y Natalidad, Madrileños en el Exterior, Coordinación Parlamentaria y Atención al Ciudadano.

En concreto, la de Madrileños en el exterior será de nueva creación con la idea de que “todos los que están fuera no se desvinculen de la casa y nos nutran con sus sugerencias y aportaciones.

También es novedoso que la de Atención al Ciudadano nunca ha formado parte de la organización política, pero Díaz Ayuso cree que “es la mejor manera de saber si nos equivocamos sean o no afiliados”.

También se recupera la antigua área de Nuevos Madrileños, pensada para “todos los ciudadanos que vienen a trabajar de todos los puntos de España porque si algo le hace fuerte a Madrid es ser un mar abierto”.

Ayuso ha desvelado que el nuevo PP de Madrid no atenderá a cuotas de poder. “Las personas no van a estar por cuotas de poder, me arriesgo a hacer algo distinto y a poner al frente a honrados trabajadores comprometidos y ganadores”.

Ayuso no detallará hasta esta tarde la composición de la ejecutiva, pero sí ha ensalzado la figura del que será su secretario general, el hasta ahora portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano. “Es un gran gestor ha hecho un gran equipo con los diputados y es muy buena persona y me tranquiliza saber que hay alguien que va a cuidar de los ciudadanos con cariño y convicción”.

Ayuso también ha desvelado que, una vez tome las riendas de la presidencia del partido, una de las primeras medidas que adoptará será el nombramiento de los candidatos para los municipios a las elecciones de 2023 habida cuenta de que “tienen poco tiempo, llegan las fiestas de los pueblos y es el momento en que tienen que estar con los vecinos”. Además, se irán celebrando asambleas locales para acabar con las gestoras que han mantenido al partido en situación de interinidad desde 2018.