El último grito gastronómico en Madrid, una barbacoa de carne vegetal

Para quien aún no conozca Heura (www.heurafoods.com), se trata de una “start up” de carne cien por cien vegetal, fundada por Marc Coloma y Bernat Añaños en abril de 2017. ¿Su misión? “Crear soluciones que aceleren la transición a un mundo en el que los animales estén fuera de la ecuación de la producción de proteína”, explica Añaños. A día de hoy, la marca está presente en más de 4.000 puntos de venta en 20 países del mundo. Y, desde hoy y hasta el martes, podemos conocer su primera tienda efímera en nuestro país. En concreto, la encontramos en el número 3 de la madrileña calle Sandoval: “Nuestro objetivo es desbloquear el recetario tradicional español, ya que queremos llegar a que el cien por cien de los platos típicos que nos gustan y hemos comido a lo largo de nuestra vida se puedan elaborar con productos cien por cien vegetales”, añade Añaños, quien junto a Marc Coloma creó la empresa convencidos de que nuestra forma de alimentarnos necesitaba un cambio. Aventura que los ha llevado a formar parte de la clasificación de 50 Next, elaborada por los artífices de The World’s 50 Best Restaurants, compuesta por jóvenes talentos menores de 35 años.

Decidieron idear esos bocados destinados a los comensales deseosos de unirse a la transición protéica, esos que les ayuden a alimentarse de una forma más conectada con sus valores. Por eso mismo, Heura se encuentra en plena evolución e incorpora al mercado nuevos productos. Añaños nos cuenta que el mayor reto es que nosotros, comensales carnívoros, al pegar un primer mordisco a cualquiera de las referencias sintamos una experiencia cárnica: “Nos preguntamos cuál era la mejor forma de explicar nuestro plan y llegamos a la conclusión de que era demostrándolo a pie de calle a través de productos recién llegados. Estos son la carne picada tradicional y la picada troceada”, continúa. Novedades, que sumadas a los anteriores productos, que ya están en el mercado, consiguen desbloquear el 40 por ciento del recetario tradicional español, y transicionar nuestras recetas favoritas a sus versiones plant-based. Por eso, esta iniciativa nace del ansia de querer dar a conocer el plan que tiene Añaños entre manos mediante varias preparaciones, que los visitantes pueden degustar in situ: “Se trata de productos que nos permiten preparar centenares de recetas tradicionales, que hasta ahora no se podían realizar con carne Heura”. Por ejemplo, unos canelones, una lasaña o unas empanadillas para cuya elaboración se emplea de forma natural carne de vaca o de cerdo.

¿Cómo ha evolucionado Heura? Preguntamos: “La misión inherente es la misma desde el principio, que es la de sustituir la carne animal a través de la ecuación de productos que estén buenos y sean saludables y nutritivos. Como empresa, piensa que empezamos dos personas y ahora somos 140 trabajando en la transición proteica”. Las novedades se suman a los bocados de pollo, ternera y cerdo. Así, el objetivo de este pop up es “romper barreras para que quien no haya probado los productos que están ya en el mercado descubran un mundo nuevo. Hay quienes aún no se creen que se trate de alimentos cien por cien vegetales. Por eso, siempre estamos presentes en las ferias para que se nos conozca”, concluye, al tiempo que tiene como objetivo llegar a desbloquear más del 70 por ciento del recetario tradicional en 2024 con los próximos lanzamientos. ¿Qué probar estos días? Empanadas de chorizo y salchichas, wrap de chili con carne cien por cien vegetal y pizza barbacoa con carne picada troceada. Bocados que cuestan un euro, cuyos beneficios se donarán al Santuario Vegan (www.santuariovegan.org).

Tiene previsto vender más de 5.000 platillos elaborados con productos con una densidad proteica más densa, de guisante y de soja, que los de procedencia animal. Además, no contienen gluten y tienen un alto contenido en hierro, fibra y vitamina B12, además de, claro, aceite de oliva virgen extra y meticelulosa. Según Añaños, los más consumidos son los de pollo, los nuggets sobre todo. Por detrás, se sitúa la hamburguesa y el chorizo estilo chistorra, ingrediente rey de una gloriosa tortilla de patata o de una pizza, por poner un ejemplo. Todo es cuestión de tener imaginación, ya que ahora que llega la temporada de las barbacoas entre amigos, protagonistas pueden ser las hamburguesas, las salchichas, el chorizo, las choriburgers y, por qué no, unos pinchos de pollo bien sazonados.